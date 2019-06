Pompeo: USA zvýšia kapacity na navracanie migrantov naspäť do Mexika

Mike Pompeo dodal, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa získala doteraz najvýznamnejšie ústupky mexickej vlády v rámci zníženia prílevu migrantov zo Strednej Ameriky.

Washington 11. júna (TASR) - Spojené štáty zvýšia svoje kapacity na navracanie žiadateľov o azyl naspäť do Mexika v súlade s novou dohodou o obmedzení nezákonnej migrácie, ktorú obe krajiny dosiahli minulý týždeň. Vyhlásil to v pondelok minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo.



"Tí, ktorí prekročia južnú hranicu Spojených štátov, budú ihneď poslaní naspäť do Mexika," povedal Pompeo médiám vo Washingtone. Podľa agentúry DPA uviedol, že zatiaľ čo v minulosti boli USA schopné posielať len stovky žiadateľov denne, teraz majú "kapacitu na to, aby to urobili na plný plyn".



Pompeo dodal, že administratíva prezidenta USA Donalda Trumpa získala doteraz najvýznamnejšie ústupky mexickej vlády v rámci zníženia prílevu migrantov zo Strednej Ameriky.



Podľa pôvodného zámeru Trumpa mali Spojené štáty v pondelok uvaliť clá na všetok tovar dovážaný z Mexika. Po tom, ako dospeli krajiny k dohode o obmedzení nezákonnej migrácie, však šéf Bieleho domu takýto krok "odložil na neurčito".



Na Twitteri americký prezident vyhlásil, že mexickí zákonodarcovia by podľa jeho očakávaní mali už čoskoro rokovať o nezverejnenom bezpečnostnom aspekte dohody, ktorú obe krajiny podpísali ešte v sobotu.



Avšak mexický minister zahraničných vecí Marcelo Ebrard, ktorý s Pompeom viedol trojdňové intenzívne rokovania, v pondelok uviedol, že žiadne tajné časti dohoda neobsahuje. Dodal, že o zníženie počtu migrantov sa Mexiko pokúsi v priebehu nasledujúcich 45 dní.



Ebrard vo štvrtok informoval o tom, že mexická vláda nasadí na svoju južnú hranicu s Guatemalou 6000 príslušníkov Národnej gardy. Šéf mexickej diplomacie to vyhlásil počas návštevy Washingtonu, kde sa snažil oddialiť uvalenie ciel na mexický tovar, čo Spojené štáty plánovali v súvislosti s nezákonnou migráciou z Mexika.