Pompeo vyzval na riešenie sporu medzi krajinami GCC a Kuvajtom

Kuvajt 20. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo v stredu počas návštevy Kuvajtu znovu vyzval na riešenie sporu medzi Katarom a štyrmi arabskými krajinami, ktoré sú na Blízkom východe partnermi Spojených štátov. Informovali o tom agentúry DPA a AP.



Pompeo na tlačovej konferencii s kuvajtským ministrom zahraničných vecí Sabáhom Chálidom uviedol, že spor, ktorým sa Rada pre spoluprácu arabských štátov Perzského zálivu (GCC) zaoberá už dva roky, zabraňuje snahe bojovať proti regionálnym hrozbám zo strany Iránu, Islamského štátu (IS) a ďalších teroristických skupín.



Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Bahrajn a Egypt v júni 2017 prerušili diplomatické styky a dopravné spojenia s Katarom, ktorý obviňujú z finančnej podpory terorizmu. Dauha tieto obvinenia popiera.



Pôvodne mal Pompeo do Kuvajtu zavítať už v januári v rámci cesty po krajinách Blízkeho a Stredného východu. Tú však musel z rodinných dôvodov skrátiť. Počas svojej terajšej cesty, ktorá potrvá do 23. marca, navštívi ešte Izrael a Libanon.