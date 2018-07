Pompeo vyzval Severnú Kóreu, aby sa vydala cestou Vietnamu

Mike Pompeo do Vietnamu pricestoval po tom, ako navštívil Severnú Kóreu a Japonsko.

Hanoj 8. júla (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo vyzval v nedeľu vedenie Severnej Kórey, aby nasledovalo príklad Vietnamu pri prekonávaní niekdajšieho nepriateľstva so Spojenými štátmi.



Pompeo apeloval na severokórejského vodcu Kim Čong-una, aby napodobnil vietnamský "zázrak" hospodárskeho rastu tým, že bude zlepšovať vzťahy s USA, ktoré podľa neho dodržiavajú prísľuby dané bývalým nepriateľom, informovala agentúra AP.



Pompeo sa vyjadril na stretnutí s členmi americko-vietnamskej podnikateľskej komunity v Hanoji. Do Vietnamu pricestoval po tom, ako navštívil Severnú Kóreu a Japonsko.



Šéf americkej diplomacie povedal, že skúsenosti Vietnamu od normalizácie vzťahov s USA v roku 1995 by mali byť pre KĽDR dôkazom, že prosperita a partnerstvo so Spojenými štátmi sú možné aj po desaťročiach konfliktu a nedôvery.