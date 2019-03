M. Pompeo zavíta do Izraela ešte pred tamojšími predčasnými voľbami

V rámci cesty do regiónu zavíta aj do Libanonu a Kuvajtu.

Washington 6. marca (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo plánuje navštíviť Izrael. V rámci cesty do regiónu zavíta aj do Libanonu a Kuvajtu.



Pompeo v pondelok v rámci diskusie so študentmi v americkom štáte Iowa informoval, že "na budúci týždeň" má v pláne odcestovať do Libanonu, Izraela a Kuvajtu.



Podľa agentúry AFP rezort diplomacie USA dodal, že táto návšteva sa začala plánovať len pred nedávnom. Jej presný termín nie je známy.



Pompeova návšteva Izraela sa uskutoční v čase, keď izraelský premiér Benjamin Netanjahu - blízky spojenec vlády prezidenta USA Donalda Trumpa - čelí krátko pred voľbami podozreniam z korupcie, sprenevery a poškodenia dôvery.



Hovorca amerického rezortu diplomacie Robert Palladino podľa AFP zdôraznil, že Pompeova cesta nemá za cieľ vysielať nejaký signál. Izrael je spojenec, uviedol Palladino. Dodal, že "nebudeme zasahovať do vnútorných záležitostí inej krajiny".



Dodal, že časový rámec Pompeovej cesty oznámia neskôr.



Pôvodne mal Pompeo do Kuvajtu zavítať v januári v rámci svojej cesty po krajinách Blízkeho a Stredného východu, ktorú však z rodinných dôvodov musel skrátiť.