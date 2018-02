Ponomariov: Janukovyč dostal za odmietnutie dohody miliardu dolárov

Janukovyčov advokát Vitalij Serďuk následne Ponomariova prerušil a povedal, že klame. Vyhlásil, že peniaze z eurobondov získala Ukrajina, nie Janukovyč.

Kyjev 14. februára (TASR) - Nákup ukrajinských eurobondov zo strany Ruska bol projekt na podplatenie rodiny bývalého ukrajinského prezidenta Viktora Janukovyča, aby nepodpísal asociačnú dohodu s Európskou úniou. Janukovyčovci tak z obchodu s eurobondmi získali miliardu dolárov, povedal v stredu na súde v Kyjeve exposlanec ruskej Štátnej dumy Iľja Ponomariov.



Išlo o "priamy úplatok" rodine exprezidenta, zdôraznil Ponomariov, ktorý vypovedal v procese proti Janukovyčovi vedenom v jeho neprítomnosti, informovala agentúra UNIAN.



Janukovyčov advokát Vitalij Serďuk následne Ponomariova prerušil a povedal, že klame. Vyhlásil, že peniaze z eurobondov získala Ukrajina, nie Janukovyč.



Ponomariov ale reagoval, že Janukovyčov syn Oleksandr sa zaoberal istými schémami, aby sa prostredníctvom tohto obchodu s dlhopismi obohatil na burze. "Bolo to urobené preto, aby sa zaistilo, že Janukovyč odmietne podpísať asociačnú dohodu," dodal Ponomariov.



Janukovyč v novembri 2013 prekvapujúco odmietol podpísať asociačnú dohodu, čo vyvolalo krvavé protesty v Kyjeve a vo februári 2014 viedlo k jeho zosadeniu a úteku do Ruska.



Ponomariov predtým vypovedal aj v prípade ukrajinského polostrova Krym. Vyhlásil, že jeho anexiu v roku 2014 osobne nariadil ruský prezident Vladimir Putin.



Ponomariov, ktorý od roku 2015 žije v ukrajinskej metropole, v roku 2014 ako jediný poslanec ruskej Štátnej dumy hlasoval proti anexii Krymu.



Podľa svojich slov "naisto vie", že Putin v noci na 22. februára 2014 presadzoval obsadenie Krymu. Bolo to v čase, keď Janukovyč utiekol z Ukrajiny do Ruska po masových proeurópskych demonštráciách známych ako Majdan.



Podľa Ponomariova mnoho ruských predstaviteľov bolo proti anexii Krymu, ku ktorej došlo v marci 2014, ale Putin na nich vyvíjal nátlak, aby jeho myšlienku podporili.



"Putin sledoval udalosti na Majdane a uvedomil si, že muž, ktorého podporuje, prehráva. Preto sa musel osobne postarať o jeho evakuáciu a záchranu života. Putin to všetko vnímal ako zradu medzinárodného spoločenstva, ako zásah do svojich osobných záujmov," tvrdil súdu Ponomariov, ktorý od roku 2015 žije v ukrajinskej metropole.



Ukrajinská prokuratúra navrhuje pre Janukovyča doživotný trest odňatia slobody. Obžalovala ho z vlastizrady, narušenia zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny a napomáhania ruskej agresii.