PONÚKAJÚ MILIÓN DOLÁROV: USA hľadajú syna Usámu bin Ládina

Hamza bin Ládin sa v ostatných rokoch objavil na viacerých zvukových záznamoch aj videonahrávkach, v ktorých vyzýval prívržencov al-Káidy, aby útočili na USA a ich západných spojencov.

Washington 1. marca (TASR) - Spojené štáty ponúkajú odmenu vo výške jedného milióna dolárov za informácie vedúce k synovi niekdajšieho vodcu teroristickej siete al-Káida Usámu bin Ládina. Oznámilo to vo štvrtok americké ministerstvo zahraničných vecí, podľa ktorého sa Hamza bin Ládin stáva jedným z kľúčových vodcov al-Káidy.



Hamza bin Ládin sa v ostatných rokoch objavil na viacerých zvukových záznamoch aj videonahrávkach, v ktorých vyzýval prívržencov al-Káidy, aby útočili na USA a ich západných spojencov a pomstili tak smrť jeho otca, približuje spravodajská stanica BBC.



Usáma Bin Ládin viedol teroristickú sieť al-Káida a nariadil aj rozsiahle útoky na USA z 11. septembra 2001. V roku 2011 ho zabili americké špeciálne jednotky počas prepadovej operácie v pakistanskom meste Abbottábád. Listy údajne napísané Usámom bin Ládinom naznačovali, že pripravoval práve Hamzu, považovaného za jeho obľúbeného syna, aby ho v pozícii lídra al-Káidy neskôr nahradil.



Hamza bin Ládin má v súčasnosti okolo 30 rokov a USA ho už pred dvoma rokmi označili za teroristu svetového rozmeru. Hamza je ženatý s dcérou Muhammada Attu - únoscu jedného z lietadiel, ktoré 11. septembra 2001 spáchali útoky na USA.



Bin Ládinove manželky a deti sa po útokoch na USA vrátili do Saudskej Arábie, kde im bývalý korunný princ Muhammad bin Nájif poskytol útočisko. Hamzovo miesto pobytu však známe nie je, pričom západné tajné služby sa oň zaujímajú už vyše dva roky. Považujú ho totiž už dlhšie za osobu, ktorá by mohla stmeliť nasledovateľov bin Ládina.



Predpokladá sa, že Hamza strávil nejaký čas v Iráne so svojou matkou, pričom práve v tejto krajine zrejme aj uzavrel manželstvo s dcéerou Muhammada Attu. Iné správy však naznačujú, že sa zdržiaval v Pakistane, Afganistane alebo Sýrii, informuje BBC.



"Domnievame sa, že je pravdepodobne na hraniciach Afganistanu s Pakistanom... a prejde do Iránu. Avšak môže byť kdekoľvek... v južnej časti strednej Ázie," uviedol vo štvrtok Michael Evanoff z amerického rezortu diplomacie.