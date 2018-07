Popierači holokaustu nebudú na Facebooku zakázaní

Zakladateľ Facebooku Mark Zuckerberg má židovský pôvod.

New York 19. júla (TASR) - Šéf spoločnosti Facebook Mark Zuckerberg vníma popieranie holokaustu ako "hlboko urážlivé", avšak nedomnieva sa, že by mal byť takýto obsah na Facebooku zakázaný. Informovala o tom vo štvrtok agentúra AP, ktorá pripomína, že Zuckerberg má židovský pôvod.



V rozhovore pre webovú spravodajskú stránku Recode Zuckerberg uviedol, že podľa neho sú záležitosti, ktoré "rôzni ľudia zle chápu". Nemyslí si, že ich chápu zle "zámerne".



Jeho výroky vyvolali vlnu kritiky, a to aj zo strany Ligy proti hanobeniu (ADL), ktorá vo vyhlásení uviedla, že Facebook má "morálnu a etickú povinnosť" neumožňovať ľuďom na tejto sociálnej sieti propagovať popieranie holokaustu.



Zuckerberg dodal, že urážlivý obsah nie je nutné zakazovať, pokiaľ jeho zámerom nie je podnecovať ubližovanie alebo útočiť na niekoho.