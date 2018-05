Popredného politika AfD nevylúčia zo strany za výroky o holokauste

Durínsky šéf AfD, ktorý bol kedysi učiteľom dejepisu, vyjadril presvedčenie, že v porovnaní so zverstvami z éry národného socializmu si Nemci nedostatočne pripomínajú pozitívne stránky svojich dejín.

Berlín 9. mája (TASR) - Najvyšší predstaviteľ pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko (AfD) v spolkovej krajine Durínsko, Björn Höcke, nepríde o členstvo v súvislosti s jeho kritizovanými výrokmi, ktoré sa týkali spôsobu, akým si Nemci pripomínajú zločiny nacizmu. Krajinský stranícky tribunál odmietol v stredu podporiť príslušný návrh spolkového predsedníctva, informovali agentúry DPA a AP.



Vedenie AfD rozhodlo ešte vlani vo februári o začatí konania, ktoré malo viesť k vylúčeniu Höckeho zo strany. Ako dôvod uviedlo Höckeho prejav v Drážďanoch zo 17. januára 2017, kde vyzval na "obrat o 180 stupňov" v tom, ako by si mali Nemci pripomínať svoju minulosť.



Pobočka AfD v Erfurte v stredu oznámila, že podľa záveru tribunálu z predmetných výrokov nie je možne vyvodiť Höckeho "spriaznenosť s národným socializmom". Jeho prejav tak nevyhodnotil ako úmyselné porušenie straníckych stanov.



Vylúčenie Höckeho z AfD presadzovala vtedajšia spolupredsedníčka strany Frauke Petryová, ktorá minulú jeseň zo strany sama odišla. Začiatkom decembra nastúpili do vedenia strany politici ako Alexander Gauland či Jörg Meuthen, ktorí sú podporovateľmi Höckeho.



Durínsky šéf AfD, ktorý bol kedysi učiteľom dejepisu, vyjadril presvedčenie, že v porovnaní so zverstvami z éry národného socializmu si Nemci nedostatočne pripomínajú pozitívne stránky svojich dejín. Svojich krajanov pritom označil za "jediný národ sveta, ktorý si vsadil do srdca svojho hlavného mesta pamätník hanby", čo bolo zrejmou narážkou na berlínsky pamätník holokaustu.