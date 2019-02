Nemeckí katolíci vyzvali kardinála, aby podporil reformy cirkvi

Katolícka cirkev v Nemecku by mala umožniť kňazskú vysviacku žien, dovoliť kňazom zvoliť si vlastný spôsob života a pristupovať k homosexualite s pochopením, uvádza sa v liste.

Frankfurt nad Mohanom 3. februára (TASR) - Osem popredných predstaviteľov nemeckej katolíckej cirkvi vyzvalo v otvorenom liste kardinála Reinharda Marxa, aby presadzoval väčšiu toleranciu voči homosexuálnym ľuďom a ženám. List zverejnili miestne médiá v nedeľu, informovala tlačová agentúra DPA.



Katolícka cirkev v Nemecku by mala umožniť kňazskú vysviacku žien, dovoliť kňazom zvoliť si vlastný spôsob života a pristupovať k homosexualite s pochopením, uvádzalo sa v liste adresovanom kardinálovi Marxovi a zverejnenom v novinách Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



Marx je predsedom Konferencie biskupov Nemecka (DBK).



"Ak sa postavíte do popredia reformného hnutia, budete mať našu neochvejnú podporu," uvádzalo sa ďalej vo výzve. "Obráťte nový list, napíšte naň 'rok 2019' a spustite to," dodali vyzývatelia.



Medzi signatármi apelu je napríklad popredný teológ Ansgar Wucherpfennig, riaditeľka pobočky charitatívnej organizácie Caritas vo Frankfurte nad Mohanom Gaby Hagmansová a jezuitský kňaz Klaus Mertes, ktorý v roku 2010 ako prvý upozornil na sexuálne zneužívanie študentov duchovnými v cirkevných školách.