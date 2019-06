Populisti a extrémisti budú v EP vo frakcii Identita a demokracia

Predsedom ID bude taliansky europoslanec M. Zanni, pôvodne zvolený do europarlamentu za Hnutie piatich hviezd (M5S), ktorý však začiatkom roka 2017 vstúpil v EP do protieurópsky zameranej frakcie ENF.

Brusel 13. júna (TASR) - Ustanovujúcu schôdzu mali v stredu v Európskom parlamente (EP) aj poslanci strán označovaných ako populistické a extrémne pravicové. V novom zložení europarlamentu ich frakcia bude vystupovať pod názvom Identita a demokracia a pod skratkou ID.



Poslanci z extrémne pravicových strán, ktoré boli doteraz združené v politickej skupine Európa národov a slobôd (ENF), kde dominovala Marine Le Penová a jej Národné zhromaždenie (RN), budú po novom vystupovať pod názvom Identita a demokracia. Táto skupina bude mať najmenej 73 členov, vrátane talianskych poslancov z Ligy, ktorej lídrom je Matteo Salvini a francúzskych poslancov za RN.



"Identita a demokracia (ID) bude názov našej skupiny v Európskom parlamente na nasledujúcich päť rokov. Jej členmi budú aj 22 poslanci (23 po brexite) za Národné zhromaždenie," uviedol na svojom účte na Twitteri nový francúzsky europoslanec Thierry Mariani. Podľa jeho slov, ktoré citovala tlačová agentúra AFP, skupina "le penovcov" a "salviniovcov" by mala zahŕňať 73 členov z deviatich členských krajín EÚ, avšak Mariani neuviedol podrobnosti o jednotlivých národných delegáciách, ktoré budú tvoriť túto skupinu v Európskom parlamente.



Okrem 22 zástupcov RN a 28 poslancov Ligy sa táto frakcia môže spoliehať aj na podporu poslancov belgickej strany Flámsky záujem (Vlaams Belang) alebo Slobodnej strany Rakúska (FPÖ).



Predsedom ID bude taliansky europoslanec Marco Zanni, pôvodne zvolený do europarlamentu za Hnutie piatich hviezd (M5S), ktorý však začiatkom roka 2017 vstúpil v EP do protieurópsky zameranej frakcie ENF. Jedným z podpredsedov ID bude bývalý generálny tajomník RN Nicolas Bay.



Frakcia Európa národov a slobôd mala v končiacom sa mandáte Európskeho parlamentu 36 členov z ôsmich krajín Únie, čo znamená, že po májových eurovoľbách sa jej v zákonodarnom zbore EÚ podarilo svoju silu zdvojnásobiť. Podľa AFP sa však Le Penovej a Salvinimu nepodarilo do ich spoločnej parlamentnej platformy pritiahnuť 29 volených členov Strany brexitu, za ktorou stojí Nigel Farage.



Spravodajca TASR Jaromír Novak