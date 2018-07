Poradca iránskeho ajatolláha ocenil stretnutie s Putinom

Stretnutie prišlo v čase, keď sa Teherán pripravuje na obnovenie amerických ekonomických sankcií, ktoré Washington uvalil na islamskú republiku po tom, ako odstúpil od jadrovej dohody.

Moskva 12. júla (TASR) - Poradca iránskeho najvyššieho vodcu ajatolláha Alího Chameneího podľa vlastných slov absolvoval "veľmi konštruktívne a priateľské" stretnutie s ruským prezidentom Vladimirom Putinom v Moskve. Iránska delegácia na čele s Alím Akbarom Velajátím sa so šéfom Kremľa stretla vo štvrtok.



Velajátí pre iránske médiá uviedol, že Chameneí "si cení zlepšujúce sa vzťahy s Ruskom ako strategickým partnerom" a Moskva je "pripravená investovať do iránskeho ropného sektora", informovala rozhlasová stanica Slobodná Európa (RFE/RL) s odvolaním sa na agentúry Reuters, Interfax a RIA Novosti.



Putinov hovorca Dmitrij Peskov vyhlásil, že Velajátí odovzdal Putinovi listy od Chameneího a iránskeho prezidenta Hasana Rúháního, detaily však nešpecifikoval. Na stretnutí participoval aj ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov, zatiaľ čo iránska delegácia zahŕňala i hlavu Chameneího zboru poradcov a iránskeho veľvyslanca v Rusku.



Velajátí taktiež vyhlásil, že Irán a Rusko "budú pokračovať v spolupráci ohľadom Sýrie", kde obe krajiny podporujú sily vlády sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Sýrska občianska vojna trvá už siedmy rok.



Stretnutie prišlo v čase, keď sa Teherán pripravuje na obnovenie amerických ekonomických sankcií, ktoré Washington uvalil na islamskú republiku po tom, ako odstúpil od jadrovej dohody, podpísanej v lete 2015 medzi Iránom a mocnosťami.



Irán, čeliac týmto reštrikciám a možnému reťazovému kolapsu svojich obchodných vzťahov s Európou, vzhliada k Rusku a Číne ako potenciálnym investičným cieľom a nákupcom jeho ropy.



Putin v stredu rokoval v Kremli aj s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom, ktorý prvému mužovi Ruskej federácie povedal, že "Irán musí opustiť Sýriu".



Spojené štáty a Izrael požadujú, aby sa iránske sily stiahli zo Sýrie, avšak Rusko varovalo, že scenár úplného stiahnutia iránskych vojakov je nerealistický. Očakáva sa, že iránska prítomnosť v Sýrii bude i jedným z hlavných bodov summitu Putina s Trumpom, ktorý sa uskutoční 16. júla v Helsinkách.



Natanjahhu Putinovi povedal, že ruský spojenec, sýrsky prezident Asad, bude mať od Izraela zaručenú bezpečnosť, ale Moskva by sa mala zasadiť o odchod iránskych síl zo Sýrie.



Podľa diplomatických zdrojov Izrael súhlasil s tým, že nenaruší proces opätovného získavania kontroly Asadovho režimu nad územiami pri severných hraniciach Izraela a nebude poskytovať pomoc sýrskym povstalcom okrem humanitárnej, a to výmenou za to, že iránski vojaci a šiitskí militanti nezostanú v sýrsko-izraelskom pohraničí, dopĺňa denník Haarec.



Putin premiérovi židovského štátu povedal, že ekonomické, vojenské a politické vzťahy medzi Ruskom a Izraelom sa vyvíjajú "pozitívnym" smerom. To isté platí aj o humanitárnej spolupráci, zdôraznil šéf Kremľa.