Poradný zbor vlády Saudskej Arábie odobril zákon proti obťažovaniu

Zákon proti obťažovaniu predložilo saudskoarabské ministerstvo vnútra. Jeho vypracovanie nariadil kráľ v decembri.

Rijád 28. mája (TASR) - Najvyšší poradný zbor saudskoarabskej vlády prijal v pondelok zákon zakazujúci obťažovanie. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že zákon prichádza iba niekoľko týždňov pred tým, ako má vstúpiť do platnosti nové nariadenie, ktorým sa v konzervatívnom kráľovstve povolí ženám šoférovanie.



"Zákon je zameraný na boj proti trestnému činu obťažovania a na jeho predchádzanie, ako aj na presadzovanie sankcií voči páchateľom a ochranu obetí, súkromia, dôstojnosti a slobody jednotlivca, zaručenú islamským právom šaría," uviedol vo vyhlásení poradný zbor.



Osemčlánkový zákon postihuje páchateľa trestom odňatia slobody do 15 rokov a/alebo pokutou do výšky troch miliónov saudskoarabských rialov (v prepočte zhruba 689.000 eur), napísal s odvolaním sa na svoje zdroje saudskoarabský denník Ukáz.



Nariadenie, ktorým sa povolí saudskoarabským ženám viesť motorové vozidlo, vstúpi do platnosti v súlade s novým balíkom sociálnych reforiem 24. júna.



Mnoho saudskoarabských žien však vyjadrilo obavy pred obťažovaním, prenasledovaním a trýznením, ktorého terčom by sa mohli stať po tom, ako sadnú za volant.



Zákon proti obťažovaniu predložilo saudskoarabské ministerstvo vnútra. Jeho vypracovanie nariadil kráľ v decembri.



Ako doplnila agentúra DPA, v Saudskej Arábii nejestvovala až doposiaľ žiadna relevantná legislatíva, ktorá by problém obťažovania riešila.