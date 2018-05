Porazený iracký premiér zablahoželal víťazovi volieb

Sobotňajšie voľby do 329-miestneho zákonodarného zboru boli prvé od porážky IS, ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003.

Bagdad 15. mája (TASR) - Iracký premiér Hajdar Abádí v utorok telefonicky zablahoželal vplyvnému šiitskému duchovnému Muktadovi as-Sadrovi, ktorý sa podľa takmer kompletných výsledkov stal víťazom sobotňajších parlamentných volieb. Doposiaľ boli spočítané hlasy v 16 z 18 provincií Iraku, informovala agentúra DPA.



As-Sadrova aliancia vedie v šiestich provinciách vrátane metropoly Bagdad. Sčítavanie hlasov v dvoch ostávajúcich provinciách, Kirkúku a Dahúku, stále pokračuje, uviedla v pondelok večer iracká volebná komisia.



Výsledky volieb sú podľa agentúry DPA pre premiéra Abádího sklamaním. Ten totiž dosiahol slabé výsledky vo väčšinovo šiitských provinciách, ktoré mali byť základom jeho podpory. Abádího volebná koalícia doposiaľ vedie iba v provincii Ninive s hlavným mestom Mósul.



Abádí v utorok zablahoželal as-Sadrovmu politickému zoskupeniu k víťazstvu a ocenil "demokratickú a bezpečnú atmosféru" počas hlasovania, vyplýva to z vyhlásenia zverejneného na internetovej stránke duchovného. Podľa as-Sadra sú výsledky "veľkým úspechom" pre iracký národ.



Sobotňajšie voľby do 329-miestneho zákonodarného zboru boli prvé od porážky IS, ktorú vláda ohlásila vlani v decembri, a zároveň štvrté od invázie pod vedením Spojených štátov z roku 2003. Poznačila ich rekordne nízka volebná účasť.