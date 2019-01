Porazený v konžských prezidentských voľbách napadol ich výsledky

Fayulu, ktorý sa oficiálne umiestnil ako druhý v poradí, hovorí o zmanipulovaní volieb a zverejnené čísla preto napadol na ústavnom súde.

Kinshasa 12. januára (TASR) - Martin Fayulu, druhý v prezidentských voľbách v Konžskej demokratickej republike (KDR), podal podnet na tamojší ústavný súd so žiadosťou o anulovanie výsledkov hlasovania, podľa ktorých oficiálne zvíťazil opozičný kandidát Félix Tshisekedi. Média o tom v sobotu informoval jeho právny zástupca, píše agentúra AFP.



"Podnet požaduje zrušenie výsledku, ktorý vyhlasuje za prezidenta Félixa Tshisekediho," povedal novinárom právnik Feli Ekombe pred budovou súdu a dodal, podnet "bol podaný včera (piatok)".



Napadnutie výsledkov prezidentských volieb na ústavnom súde so žiadosťou o ich prepočítanie medzičasom podľa agentúry AP potvrdil aj samotný Fayulu. Ústavný súd má na posúdenie podnetu lehotu sedem dní.



Fayulu, ktorý sa oficiálne umiestnil ako druhý v poradí, hovorí o zmanipulovaní volieb a zverejnené čísla preto napadol na ústavnom súde. Objavujú sa pritom podozrenia, že dosluhujúci prezident Joseph Kabila uzavrel tajnú dohodu s Tshisekedim po tom, ako ním preferovaný kandidát skončil až na treťom mieste.



Rusko a Čína vyzvali v piatok na pôde Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (BR OSN) ostatné svetové mocnosti, aby sa nevmiešavali do sporu okolo výsledkov prezidentských volieb v Kongu.



Belgicko, Francúzsko a Spojené štáty vyhlásili, že od volebných orgánov KDR očakávajú podrobnosti ohľadne sčítania hlasov. Konžská vláda pozorovateľov zo Západu na voľby nepozvala.