Porošenko dúfa, že Ukrajina požiada o členstvo v EÚ do štyroch rokov

Kyjev 19. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko dúfa, že jeho krajina oficiálne požiada o členstvo v Európskej únii do štyroch rokov. Vyjadril sa tak v utorok na Twitteri, informovala agentúra DPA.



"Mojou strategickou úlohou je zabezpečiť nezvratnosť európskej a euroatlantickej integrácie," napísal ukrajinský prezident.



Ukrajina by mala podľa neho "predložiť žiadosť o členstvo v EÚ a prijať Akčný plán členstva v NATO najneskôr do roku 2023".



Porošenko podpísal v utorok zákon o zmenách v ústave, ktoré sa týkajú strategického smerovania štátu s cieľom získania plného členstva v Európskej únii a NATO.



Porošenko podpísal dokument v parlamente v rámci piateho výročia začiatku "ozbrojenej agresie Ruska proti Ukrajine", informovala agentúra Ukrinform.



"Dnes sa nepozeráme späť k Rusku a nebudeme žiadať od (ruského prezidenta Vladimira) Putina povolenie, kam by sme mali smerovať. Kráčame vlastnou cestou a sami sa rozhodujeme o tom, ako zaistíme našu bezpečnosť, zvrchovanosť a územnú celistvosť," vyhlásil Porošenko.