Porošenko: Krym a Donbas sa vrátia pod správu Kyjeva krátko po voľbách

Kyjev/Brusel/Moskva 18. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v pondelok prisľúbil, že Krymský polostrov vráti pod správu Ukrajiny krátko po prezidentských voľbách, ktoré sa v jeho krajine uskutočnia 30. marca.



Porošenko to vyhlásil v rozhovore pre televíziu Ukrajina v pondelok, v deň piateho výročia anektovania Krymského polostrova Ruskom.



V interview pre denník Segodňa Porošenko vyhlásil, že pokiaľ ide o vrátenie Krymu, Ukrajina s nikým nebude "kupčiť" a "nedá sa nahovoriť ani na žiadne zákulisné dohody".



Prisľúbil, že urobí všetko pre to, aby sa Krym pod správu Ukrajiny vrátil "čo najskôr, hneď po prezidentských voľbách".



Osobitne sa Porošenko venoval krymským Tatárom, ktorých vyzval, aby verili v návrat Krymu pod správu Kyjeva. Ubezpečil ich, že na nich na Ukrajine nikto nezabúda.



Dodal tiež, že to isté ako Krym "čaká aj Donbas" - región na východe Ukrajiny, kde proruské sily krátko po anektovaní Krymu vyhlásili samozvané ľudové republiky, Doneckú a Luhanskú.



Porošenko v rozhovore vyslovil predpoklad, že Moskva verí, že vo voľbách na Ukrajine dôjde k zmene na poste prezidenta a následne aj k riešeniu otázky o štatúte Krymu v prospech Ruska.



Pripomenul v tejto súvislosti, že ruský prezident Vladimir Putin "nie raz vyhlásil", že "dúfa vo víťazstvo akéhokoľvek kandidáta okrem Porošenka".



Podľa Porošenka Kremeľ potrebuje, aby "sa nové ukrajinské vedenie priplazilo na kolenách a darovalo mu (Krymský) polostrov". "Môj postoj je - toho sa nedočkajú. My Krym oslobodíme," zdôraznil Porošenko.



V rôznych mestách Ruska, ako aj na Kryme sa pri príležitosti piateho výročia "znovupripojenia" Krymu k Rusku konajú výstavy, koncerty a premietania filmov.



Ruský prezident Vladimir Putin sa v pondelok zúčastnil na slávnostnom akte, ktorým boli do prevádzky spustené tri nové elektrárne na Kryme.



Ide o súčasť snáh Ruska modernizovať infraštruktúru polostrova. V rámci tohto úsilia bol vlani do prevádzky odovzdaný aj most cez Kerčský prieliv.



Anexia Krymského polostrova vyvolala najvážnejšiu krízu medzi Ruskom a Západom od skončenia studenej vojny pred viac ako 20 rokmi a zvýšenie napätia medzi Moskvou a novou vládou v Kyjeve.



Severoatlantická rada v súvislosti s piatym výročím vydala vyhlásenie, v ktorom vyzvala Ruskú federáciu, aby Ukrajine vrátila kontrolu nad Krymom.



Podobné vyhlásenie zverejnila aj Rada ministrov zahraničných vecí EÚ. Šéfka európskej diplomacie Federica Mogheriniová vo svojom vystúpení vyhlásila, že "nezákonnú anexiu Krymu Ruskou federáciou sme nikdy neuznali a neuznáme". Uviedla tiež, že "potrebujeme tiež, aby téma Krymu zostala v našom zozname priorít."



Pripomenula, že EÚ nemá v úmysle uznať Krym ako súčasť Ruskej federácie, pretože ho považuje za súčasť Ukrajiny. Spojenie Krymu s Ruskou federáciou označila za "negatívny okamih v našich európskych dejinách".



Vo svojom príhovore vyzvala na prešetrenie správ o porušovaní ľudských práv na Kryme. Vyjadrila tiež znepokojenie nad "rastúcou militarizáciou Sevastopola v uplynulom období". Podľa nej táto okolnosť "negatívne ovplyvnila situáciu v čiernomorskom regióne."