Porošenko na predvolebnej debate diskutoval bez protikandidáta

Kyjev 15. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko absolvoval v nedeľu debatu pred druhým kolom prezidentských volieb bez svojho rivala Volodymyra Zelenského. Ten na Porošenkom iniciovaný duel, ktorý sa konal na olympijskom štadióne v Kyjeve, neprišiel, čo aj vopred avizoval, informovala agentúra AFP.



Dvojica kandidátov sa totiž pre vzájomné spory nedokázala dohodnúť na termíne a mieste spoločnej debaty. Prieskumy verejnej mienky výrazne favorizujú herca a zabávača Zelenského, ktorý v prvom kole volieb získal takmer raz toľko hlasov ako Porošenko (30,24%: 15.95%). Druhé kolo sa uskutoční 21. apríla.



Petro Porošenko v nedeľu čakal na svojho súpera v improvizovanom tlačovom centre kyjevského štadióna, pred ktorým sa zhromaždilo niekoľko tisíc jeho priaznivcov. Keď Zelenskyj v stanovenom čase neprišiel, prezident poskytol vyhlásenie prítomným novinárom a umožnil im klásť otázky. Celá akcia trvala zhruba hodinu.



Porošenko vo svojom vystúpení označil Zelenského za virtuálneho kandidáta s nejasnými zámermi, ktorý podľa neho preferuje sociálne médiá na úkor priameho kontaktu s voličmi.



"Ukrajinci by si nemali vybrať virtuálneho kandidáta, mačku vo vreci," vyhlásil Porošenko a varoval: "Musím povedať tieto slová: osud Ukrajiny je v nebezpečí." Zdôraznil však, že rozhodnutie voličov bude v každom prípade rešpektovať.



Podľa aktuálneho prieskumu ukrajinskej spoločnosti Rejting sa preferencie Zelenského od prvého kola volieb z 31. marca zdvojnásobili na 61 percent. Za Porošenka by aktuálne hlasovalo zhruba 24 percent voličov.



Či sa obaja kandidáti stretnú v skutočnej predvolebnej debate zatiaľ nie je jasné. Podľa analytikov by však takýto duel mohol len málo ovplyvniť voličské preferencie, píše agentúra DPA.