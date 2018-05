Porošenko: Normandská štvorka by mohla zasadnúť začiatkom júna

Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí.

Kyjev 11. mája (TASR) - Normandská štvorka - prezidenti Ukrajiny, Ruska, Francúzska a nemecká kancelárka - by mohla zasadnúť už začiatkom júna, oznámil v piatok ukrajinský prezident Petro Porošenko.



"Domnievam sa, že (schôdzka) by sa mohla a mala konať začiatkom júna. Ak sú moje nádeje realistické, dozvieme sa to už 23.-24. mája po potvrdení predbežných opatrení," povedal Porošenko na spoločnej tlačovej konferencii so svojím slovinským náprotivkom Borutom Pahorom v Kyjeve.



Ako poznamenala agentúra UNIAN, Porošenko vo štvrtok - po nedávaných stretnutiach s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou a francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom - oznámil, že koordinujú kroky na usporiadanie rokovaní v normandskom formáte v blízkej budúcnosti. Za najpravdepodobnejšie miesto schôdzky označil Paríž.



"Vieme, že 18. a 23. mája sa stretnú s (ruským prezidentom Vladimirom) Putinom Angela Merkelová a Emmanuel Macron. Jasne sme sa dohodli a koordinujeme kroky, aby bola pripravená agenda na schôdzku normandskej štvorky," dodal Porošenko.



Normandský formát je diplomatické zoskupenie najvyšších predstaviteľov Ukrajiny, Ruska, Francúzska a Nemecka a ich ministrov zahraničných vecí. Ich cieľom je urovnať krízu na východe Ukrajiny.



Normandský formát vznikol v júni 2014, keď sa pri príležitosti 70. výročia vylodenia spojeneckých vojsk v Normandii stretli ukrajinský prezident Petro Porošenko, šéf Kremľa Vladimir Putin, vtedajší francúzsky prezident Francois Hollande a nemecká kancelárka Angela Merkelová. Táto štvorica politikov po prvý raz diskutovala o spôsoboch vyriešenia konfliktu na Ukrajine.