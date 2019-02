Donald Tusk v Kyjeve vyslovil uznanie Ukrajincom za to, že sa postavili na odpor ruskej agresii.

Kyjev 19. februára (TASR) - Prezident Ukrajiny Petro Porošenko obvinil Rusko zo snáh o zničenie ukrajinskej štátnosti a obnovu Sovietskeho zväzu. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform.



"Cieľom Kremľa je zničiť ukrajinskú štátnosť a vytvoriť akúsi druhú verziu Sovietskeho zväzu," povedal Porošenko počas pondelkového stretnutia s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom v Kyjeve.



Ukrajinský prezident v tejto súvislosti pripomenul tzv. kerčský incident, pri ktorom vlani v októbri ruská pobrežná stráž zajala tri lode ukrajinských námorných síl a ich posádky. Táto udalosť, ku ktorej došlo v Kerčskom prielive spájajúcom Čierne a Azovské more, vyvolala obavy z prepuknutia otvoreného vojenského konfliktu medzi oboma krajinami.



Donald Tusk v Kyjeve vyslovil uznanie Ukrajincom za to, že sa postavili na odpor ruskej agresii. Porošenko zase ocenil za jeho podiel na reformách ukrajinského štátu, uviedla agentúra Interfax-Ukrajina.



Predseda Európskej rady pricestoval na trojdňovú návštevu Ukrajiny v pondelok pri príležitosti piateho výročia revolúcie z roku 2014 (tzv. Majdanu), ktorá zosadila vládu proruského prezidenta Viktora Janukovyča.



Tusk v utorok spoločne s Porošenkom vzdal hold obetiam revolúcie. "Ukrajinci sú inšpiráciou pre nás všetkých. Keď je to nevyhnutné, sú hrdinovia. Keď je to potrebné, sú pragmatici s nohami pevne na zemi," napísal Tusk na Twitteri.