Porošenko oznámil svoju kandidatúru v prezidentských voľbách

Kyjev 29. januára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko oznámil kandidatúru v tohtoročných prezidentských voľbách. Informovala o tom v utorok tlačová agentúra AFP.



"Tento pocit hlbokej zodpovednosti voči mojej krajine... ma podnietil k rozhodnutiu znova sa uchádzať o úrad prezidenta Ukrajiny," povedal Porošenko v Kyjeve.



Ukrajinská ústredná volebná komisia do pondelkového večera zaregistrovala 22 kandidátov v prezidentských voľbách. Registrácia ďalších bude možná do 8. februára.



Kampaň pred prezidentskými voľbami na Ukrajine sa začala 31. decembra 2018. Samotné voľby sú naplánované na 31. marca. Ak žiadny z kandidátov nezíska podporu viac ako polovice zúčastnených voličov, bude sa konať druhé kolo volieb. Uskutoční sa 21. apríla.



V prieskumoch verejnej mienky vedie zatiaľ bývalá ukrajinská premiérka Julija Tymošenková, ktorú by volilo 20,2 percenta voličov. Na druhom mieste sa umiestňuje moderátor a zabávač Volodymyr Zelenskyj. Tretie miesto obsadil zakladateľ opozičnej platformy Za život Jurij Bojko a štvrtý skončil súčasný prezident Petro Porošenko. Prvú "päťku" uzatvára predseda strany Občianska iniciatíva Anatolij Hrycenko.