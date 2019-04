Porošenko podpísal strategický dekrét na ceste k NATO

Ročný národný program (RNP) je program strategických reforiem a ďalších opatrení potrebných na zabezpečenie efektívnej, cielenej a systematickej prípravy Ukrajiny na členstvo v NATO.

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko podpísal v stredu dekrét "O schválení Ročného národného programu pod záštitou Komisie NATO-Ukrajina na rok 2019".



Porošenko podpísal dokument v prítomnosti zástupcov vlády a expertov, informovala agentúra Ukrinform.



"Ide o systematický, viacrozmerný dokument, definujúci naše ciele, ktoré sa majú dosiahnuť do konca roka 2020, a prioritné úlohy pre aktuálny rok. Je to naša domáca úloha na ceste k NATO," povedal Porošenko pred podpísaním dekrétu.



Podľa neho je to mimoriadne dôležitý dokument, pretože definuje konkrétne kroky pre každý zo smerov nielen v sektore obrany, ale aj pri reforme bezpečnostného sektora, ako aj kroky v oblasti právneho štátu a zabezpečenia slobody občanov.



Ročný národný program (RNP) je program strategických reforiem a ďalších opatrení potrebných na zabezpečenie efektívnej, cielenej a systematickej prípravy Ukrajiny na členstvo v NATO.



Hlavným cieľom NPR je dosiahnutie súladu s kritériami pre členstvo v NATO, posilnenie demokracie, politických, ekonomických, súdnych reforiem, reforiem volebnej legislatívy, vzdelávania, vedy a zdravotnej starostlivosti, posilnenie hospodárskeho rastu a boja proti korupcii, zlepšenie blahobytu občanov, posilnenie reforiem v bezpečnostnom a obrannom sektore — v súlade s odporúčaniami Aliancie — a zosúladenie ozbrojených síl Ukrajiny so štandardmi NATO. NPR je v súlade s hlavnými strategickými dokumentmi Ukrajiny, dodal Ukrinform.