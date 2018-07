Porošenko pripomenul štvrté výročie tragédie letu MH17 v Donbase

Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines, smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, zostrelili 17. júla 2014 nad oblasťou východnej Ukrajiny, ktorá bola pod kontrolou proruských separatistov.

Kyjev 17. júla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko je presvedčený, že "ruskí dôstojníci", ktorí sú vinní za pád lietadla spoločnosti Malaysia Airlines spred štyroch rokov, budú vzatí na zodpovednosť. Porošenko to vyhlásil v pondelok večer v relácii Sloboda slova na televíznom kanáli ICTV. Informovala o tom v utorok agentúra Ukrinform.



Porošenko pripomenul, že v utorok uplynú štyri roky od leteckej katastrofy v Donbase, pri ktorej prišlo o život 298 ľudí rôznych národností.



Ukrajinský prezident v súvislosti s tým vyhlásil, že "určite ich (páchateľov) vezmeme na zodpovednosť". "Tí ruskí dôstojníci, ktorí dostali rozkaz od ruského vedenia, ktorí aktivovali túto teroristickú raketu, čo zostrelila toto lietadlo, sa ocitnú na lavici obžalovaných," vyhlásil Porošenko a dodal, že o tom nemá "žiadne pochybnosti".



Rovnako je presvedčený aj o tom, že pred súd "budú postavení i tí, ktorí rozpútali agresiu voči Ukrajine, a tí, čo nesú zodpovednosť za anektovanie Krymského polostrova".



Boeing 777 spoločnosti Malaysia Airlines, smerujúci z Amsterdamu do Kuala Lumpuru, zostrelili 17. júla 2014 nad oblasťou východnej Ukrajiny, ktorá bola pod kontrolou proruských separatistov. O život prišlo všetkých 298 ľudí na palube; väčšinu obetí tvorili Holanďania. Okrem nich boli na palube zostreleného boeingu občania ďalších 17 štátov.



Holandsko a Austrália v máji tohto roku oficiálne obvinili Rusko zo zodpovednosti za zostrelenie boeingu linky MH17 malajzijských aerolínií a podniknú voči Moskve právne kroky. Obe vlády vtedy súčasne požiadali Moskvu, aby v tejto veci začala dialóg o okolnostiach situácie a o hľadaní odškodnenia.



Podľa vyhlásenia Spoločného vyšetrovacieho tímu (JIT), zloženého z holandských, belgických, malajzijských, austrálskych a ukrajinských expertov, a z podrobnej analýzy videí vyplýva, že raketa Buk, ktorá zostrelila pred štyrmi rokmi malajzijské lietadlo, patrí armádnej jednotke v Rusku neďaleko mesta Kursk.



Kremeľ tieto tvrdenia a obvinenia rozhodne odmieta. Zástupca ruskej misie pri OSN v New Yorku Dmitrij Poľanskij podľa rozhlasovej stanice Echo Moskvy vyhlásil, že Rusko je pripravené k výsledkom vyšetrovania JIT predložiť svoje protiargumenty.



Zdôraznil, že Moskva neuznáva závery JIT. Súčasne vyjadril pochybnosť, že by sa tento prípad dostal do programu rokovania Bezpečnostnej rady OSN.



Ruské ministerstvo obrany k záverom JIT tvrdí, že cez rusko-ukrajinské hranice neprešiel žiaden raketový komplex.