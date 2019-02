Porošenko sa obáva zasahovania Ruska do prezidentských volieb

V nedávnych prieskumoch verejnej mienky skončil Porošenko za obľúbeným komikom Volodymyrom Zelenským a bývalou premiérkou Julijou Tymošenkovou.

Kyjev 9. februára (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorý sa vo voľbách 31. marca uchádza o znovuzvolenie, v sobotu oficiálne spustil svoju predvolebnú kampaň. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



V prejave k svojim sympatizantom, ktorí sa v Kyjeve zišli na celoštátnom fóre Otvorený dialóg, Porošenko obvinil Rusko, že sa chystá zasahovať do prezidentských volieb, uviedla agentúra AP.



Podľa nej Porošenko vyhlásil, že ruský prezident Vladimir Putin chce zničiť ukrajinskú nezávislosť. Blížiace sa prezidentské voľby označil preto Porošenko za "hlavný súboj o Ukrajinu".



Zdôraznil tiež, že "len plnohodnotné členstvo v Európskej únii a NATO môže rozhodne a neodvolateľne zaručiť našu nezávislosť, národnú bezpečnosť, slobodu a blahobyt".



Porošenko vo svojom prejave vyzval opozíciu, aby prestala špekulovať o tom, čo je hlavnou témou volieb. Odmietol aj jej tvrdenia, že súčasné vedenie krajiny chce ohroziť čestnosť hlasovania. Súčasne upozornil, že takéto obvinenia neškodia súčasnému vedeniu krajiny, ale obrazu Ukrajiny v Európe.



Ústredná volebná komisia v piatok ukončila registráciu kandidátov, pričom oficiálne oznámila, že o úrad hlavy štátu sa vo voľbách môže uchádzať 44 osôb.



V nedávnych prieskumoch verejnej mienky skončil Porošenko za obľúbeným komikom Volodymyrom Zelenským a bývalou premiérkou Julijou Tymošenkovou.



AP konštatovala, že ekonomike Ukrajiny zasadilo ranu pripojenie Krymu k Rusku v roku 2014 a konflikt s proruskými separatistami na východe Ukrajiny. Nasledoval prudký pokles životnej úrovne veľkej časti ukrajinského obyvateľstva, ktoré okrem toho Porošenkovi a jeho vláde teraz vyčíta aj neschopnosť bojovať proti korupcii.



Porošenko však v sobotu vo svojom prejave vyhlásil, že Ukrajina má "to najhoršie za sebou". "Kríza spôsobená vojnou, hospodárska agresia a ruská blokáda sa zmierňujú. Oživenie hospodárskeho rastu otvorí príležitosti pre rast životnej úrovne," uviedol.



Porošenko sa snažil konsolidovať tábor svojich prívržencov aj tým, že sa intenzívne zasadzoval za vytvorenie samostatnej ukrajinskej pravoslávnej cirkvi nezávislej od moskovského patriarchátu.



Na čele ukrajinskej pravoslávnej cirkvi je metropolita Jepifanij. Na jeho slávnostnom uvedení do úradu sa 3. februára v kyjevskom Chráme sv. Sofie zúčastnil Porošenko i Tymošenková.