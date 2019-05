Porošenko sa stal predsedom politickej strany Európska solidarita

Európska solidarita vznikla 24. mája premenovaním z Bloku Petra Porošenka. Exprezident 30. mája zažiadal o členstvo v strane a v rovnaký deň ho aj dostal.

Kyjev 31. mája (TASR) - Bývalého ukrajinského prezidenta Petra Porošenka zvolili v piatok za predsedu politickej strany Európska solidarita. Rozhodnutie padlo na straníckom zjazde, informovala agentúra Ukrinform.



Európska solidarita vznikla 24. mája premenovaním z Bloku Petra Porošenka. Exprezident 30. mája zažiadal o členstvo v strane a v rovnaký deň ho aj dostal.



Porošenko následne vyzval svojich stúpencov, aby vstúpili do strany.



"Len my zabezpečíme smerovanie našej krajiny do EÚ a NATO! Ochránime Ukrajinu spoločne!" dodal.



Agenda piatkového zjazdu strany predpokladá zváženie otázok jej programu, ústrednej rady, predsedníctva ústrednej rady, ako aj zvolania konferencií územných organizácií strany, dodal Ukrinform.