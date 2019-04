Porošenko sľubuje, že bude znova kandidovať za prezidenta

Porošenko povedal, že sa teraz postará o to, aby mal jeho nástupca na prezidentskom poste silnú opozíciu v parlamente.

Kyjev 23. apríla (TASR) - Dosluhujúci ukrajinský prezident Petro Porošenko, ktorého v nedeľňajšom druhom kole prezidentských volieb porazil komik Volodymyr Zelenskyj, prisľúbil v pondelok svojim prívržencom, že o prezidentský úrad sa opäť pokúsi v budúcich voľbách. Informovala o tom agentúra AP.



"Pred nami sú veľké víťazstvá," povedal Porošenko tisícom svojich prívržencov, ktorí sa v pondelok v Kyjeve zhromaždili pred jeho úradom. Dodal, že sa teraz postará o to, aby mal jeho nástupca na prezidentskom poste "silnú opozíciu" v parlamente.



Porošenkova strana s názvom Blok Petra Porošenka je v vôbec najväčšou stranou v parlamente, kde spolu so svojimi koaličným partnermi zastáva väčšinu mandátov. Nové parlamentné voľby sa na Ukrajine majú konať už v októbri, viacerí pozorovatelia sa však podľa AP domnievajú, že Zelenskyj by sa mohol pokúsiť parlament rozpustiť a vypísať aj skôr predčasné voľby.



"Spoločne pôjdeme do parlamentných volieb," povedal Porošenko svojim stúpencom. Zároveň im prisľúbil, že sa v budúcnosti opäť stane ukrajinským prezidentom.



Víťazom prezidentských volieb na Ukrajine, ktorých druhé kolo sa konalo v nedeľu 21. apríla, sa stal komik Zelenskyj. Podľa vyše 99 percent sčítaných hlasov, volilo Zelenského 73,22 percenta, zatiaľ čo Porošenkovi odovzdalo svoj hlas 24,46 percenta voličov. Zelenskyj vyhral s veľkým náskokom už prvé kolo volieb, ktoré sa konalo 31. marca.



Pozorovatelia z Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OSCE) v pondelok informovali, že druhé kolo ukrajinských prezidentských volieb prebehlo s "rešpektom k základným slobodám" a bolo dobre zorganizované. Ukrajine podľa nich tiež ponúklo šancu na posilnenie jej demokratických inštitúcii.