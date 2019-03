Porošenko: Ukrajina potrebuje vysokopresné raketové zbrane

Porošenko informoval, že symbolom zmeny by mal byť raketový program na Ukrajine, a zdôraznil nutnosť jeho rozvoja.

Kyjev 9. marca (TASR) - Ukrajina potrebuje vysokopresné raketové zbrane schopné zasiahnuť ciele hlboko v tyle nepriateľa, uviedol v sobotu ukrajinský prezident Petro Porošenko v prejave k účastníkom regionálnej konferencie v meste Čerkasy. Informovala o tom agentúra Ukrinform.



"Potrebujeme vysokopresné raketové zbrane s vyšším doletom, ktoré sú schopné zasiahnuť ciele hlboko v tyle nepriateľa," uviedol. Dodal, že "nepriateľa to zastaví a našu obranu posilní". Vyhlásil tiež, že preňho osobne je "bezpečnosť Ukrajincov nadovšetko".



Porošenko informoval, že symbolom zmeny by mal byť raketový program na Ukrajine, a zdôraznil nutnosť jeho rozvoja. Poznamenal súčasne, že najnovšie výdobytky ukrajinského zbrojného priemyslu budú čoskoro predstavené verejnosti. Spresnil, že "boli otestované a do výzbroje boli zavedené okrídlené protilodné strely Neptun" a vysokopresné raketové systémy Viľcha výrazne zvyšujú svoj akčný rádius.



Dodal, že pred Ukrajinou sa objavila možnosť rozvíjať svoj vlastný raketový program v súvislosti s tým, že "Rusko de facto zničilo Zmluvu o likvidácii rakiet stredného a krátkeho doletu (INF) a USA ju legálne vypovedali".



Ukrajina týmto krokom bola podľa Porošenka tiež "zbavená istých povinností". "Nezväzujú nás žiadne obmedzenia, pokiaľ ide o dolet či silu rakiet," vyhlásil Porošenko.