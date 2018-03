Porošenko: Ukrajina chce získať Akčný plán členstva v NATO

Svoje ambície stať sa členom NATO deklarovali aktuálne štyri partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Ukrajina.

Kyjev 12. marca (TASR) - Ďalšou ambíciou Ukrajiny na jej ceste do Severoatlantickej aliancie je získanie Akčného plánu členstva (MAP). Uviedol to ukrajinský prezident Petro Porošenko v reakcii na rozhodnutie Severoatlantickej aliancie oficiálne uznať ašpiráciu Ukrajiny stať sa jej plnohodnotným členom. Aliancia v piatok na svojej webovej stránke potvrdila, že okrem Ukrajiny uznala aj ašpirácie Gruzínska, Macedónska a Bosny a Hercegoviny.



"Vítam dôležité, dlhoočakávané a logické rozhodnutie NATO zvýšiť úroveň ambícií Ukrajiny vo vzťahu k aliancii... Našou ďalšou ambíciou je Akčný plán členstva pre Ukrajinu," uviedol Porošenko podľa agentúry Ukrinform. Dodal, že práve tejto záležitosti bol venovaný jeho list, ktorý vo februári tohto roku zaslal generálnemu tajomníkovi NATO Jensovi Stoltenbergovi.



Porošenko kvitoval, že "tichá diplomacia" zameraná na presadzovanie principiálnych postojov Ukrajiny, na ktorých "sme sa dohodli s našimi partnermi", prináša "hmatateľné výsledky". Poznamenal, že je to "uznanie reálneho stavu našich vzťahov s NATO".



Ako informovali ukrajinské médiá, ukrajinská vicepremiérka pre európsku a euroatlantickú integráciu Ivanna Klympušová-Cyncadzeová sa v piatok stretla so zástupkyňou generálneho tajomníka Aliancie Rose Gottemoellerovou. Diskutovali o tejto otázke a "večer sa na oficiálnych webových stránkach NATO objavila takáto nádherná správa".



Na oficiálnej stránke NATO sa v spomínanej správe píše, že "dvere NATO zostávajú otvorené každej európskej krajine, ktorá je schopná plniť záväzky a povinnosti vyplývajúce z členstva a prispieť k bezpečnosti v euroatlantickej oblasti".



Vo vyhlásení sa tiež pripomína, že od roku 1949 sa počet členov NATO zvýšil z 12 na 29 krajín, a to v siedmich vlnách rozšírenia. Svoje ambície stať sa členom NATO deklarovali aktuálne štyri partnerské krajiny: Bosna a Hercegovina, Gruzínsko, Bývalá juhoslovanská republika Macedónsko a Ukrajina.



Porošenkom spomínaný dokument MAP bol prijatý na summite NATO v roku 1999 vo Washingtone. MAP stanovuje, čo všetko musia kandidátske krajiny urobiť, aby mohli byť prijaté do aliancie, a pomáha im odhaliť problémové oblasti. Každá krajina si stanovuje rozsah aktivít podľa svojich možností a záujmov.