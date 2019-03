Porošenko upozornil na ovplyvňovanie kampane oligarchom Kolomojským

Porošenko sa domnieva, že motívom Kolomojského konania je pomsta štátu za znárodnenie banky Privatbank, ktorá predtým patrila oligarchovi Kolomojskému.

Kyjev 29. marca (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko je presvedčený, že televízny kanál 1+1 patriaci oligarchovi Ihorovi Kolomojskému je v posledných mesiacoch hlavným nástrojom pre šírenie lží. Uvádza sa to v Porošenkovom vyhlásení zverejnenom v piatok kanceláriou ukrajinského prezidenta.



Porošenko v ňom píše, že jeho oponenti naňho "v posledných týždňoch vyliali rieky nehanebných lží", pričom hlavným nástrojom pre ich šírenie v uplynulých mesiacoch sa stal televízny kanál 1+1.



Tento kanál "sa zmenil na poslušného vykonávateľa politických príkazov svojho majiteľa (Ihora Kolomojského). Aj keď utiekol do zahraničia, na volebnej politickej šachovnici má hneď niekoľko figúrok," uviedol Porošenko a spresnil, že ide o dvojicu jeho protikandidátov vo voľbách - zabávača Volodymyra Zelenského a expremiérku Juliju Tymošenkovú.



Porošenko sa domnieva, že motívom Kolomojského konania je "pomsta štátu" za znárodnenie banky Privatbank, ktorá predtým patrila oligarchovi Kolomojskému.



Toho súčasne Porošenko obvinil, že televízii 1+1 nariadil preberať falošné správy z ruských televíznych kanálov. Tvrdí, že v ukrajinskej televízii ich ani nijako neupravujú, len preložia do ukrajinčiny.



Porošenko deklaroval, že tento prístup "nemá nič spoločné s pravdou ani čestnou žurnalistikou". Vyhlásil však, že jeho táto kampaň nezastaví.



Kanál 1+1 počas predvolebnej kampane informoval svojich divákov o početných korupčných schémach, ktoré údajne zosnovali ľudia okolo prezidenta alebo do ktorých sa aj on sám zapojil.



Kolomojskyj v rozhovore pre agentúru UNIAN vyhlásil, že roky Porošenkovho pôsobenia vo funkcii prezidenta boli sklamaním, pretože sa venoval len posilňovaniu svojej moci, "politikárčeniu a zavádzaniu".



"Všetko, čo sa robilo, nebolo zamerané na zlepšenie života a výkonnosti krajiny, ale na to, aby si zaistil druhé funkčné obdobie," uviedol Kolomojskyj.



Dodal, že Porošenko si "nemá čo zapísať medzi aktíva" svojho pôsobenia v úrade, pretože "v krajine pokračuje rozvrat, ekonomické ukazovatele klesajú, obyvateľstvo odchádza do zahraničia".



Vyhlásil tiež napríklad, že podľa jeho názoru incident v Kerčskom prielive z konca novembra roku 2018 bol provokáciou, ktorú Ukrajina špeciálne pripravila. "Rusi tam nič neurobili. My sme vytvorili provokatívnu situáciu a poslali 23 alebo 24 ľudí do zajatia," uviedol Kolomojskyj.



V tejto situácii by Kolomojskyj za prezidenta privítal kohokoľvek, len nie Porošenka. Podľa jeho názoru porážka vo voľbách sa v Porošenkovom vnímaní rovná smrti. "On sa nedokáže vzdať moci a koryta a v tichosti odísť," povedal veľkopodnikateľ, ktorý Porošenka vyzval, aby "ustúpil schopnejšiemu".