Porošenko: V našich väzniciach je 23 ruských vojakov a dôstojníkov

Kyjev 10. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko v utorok vyhlásil, že v ukrajinských väzniciach sa nachádza 23 ruských vojakov a dôstojníkov. Podľa jeho slov je to dôkaz o ruskej prítomnosti v Donbase.



Porošenkovo vyhlásenie zaznelo v Berlíne na spoločnej tlačovej konferencii s nemeckou kancelárkou Angelou Merkelovou, informovala agentúra Ukrinform.



"Od prvej minúty agresie Ruska na východe Ukrajiny Rusko kategoricky popiera účasť svojich ozbrojených síl na agresii voči Ukrajine, účasť na chemickom útoku v Sýrii, účasť alebo nejaký vzťah k otravám v Salisbury (kauza Skripaľ, pozn. TASR) a tak ďalej. Dvadsaťtri ruských vojakov a dôstojníkov, ktorí sú v ukrajinských väzniciach, je dôkazom o prítomnosti Ruska (na východe Ukrajiny)," povedal Porošenko.



Merkelová i Porošenko pri tejto príležitosti poukázali na nedostatočný pokrok pri realizácii obsahu minskej mierovej dohody o východnej Ukrajine v praxi. Šéfka nemeckej vlády s konštatovala, že "pokrok je žiaľ veľmi prehliadnuteľný", napriek tomu chce Berlín pokračovať v sprostredkovateľskom úsilí s Francúzskom, Ukrajinou a Ruskom v rámci tzv. normandského formátu.



Porošenko obvinil z nedodržiavania prímeria proruských separatistov na východe Ukrajiny.



Obaja štátnici podľa agentúry DPA zdôraznili, že aj naďalej budú angažovať za vyslanie mierovej misie Organizácie Spojených národov do krízovej oblasti.



Čo sa týka spomínaných 23 ruských vojakov a dôstojníkov, agentúra Ukrinform poznamenala, že ukrajinská strana na schôdzke trilaterálnej kontaktnej skupiny pre urovnanie konfliktu v Donbase, ktorá sa konala 4. apríla v Minsku, ponúkla Moskve 23 ruských odsúdencov výmenou za ukrajinských politických väzňov.



"Ukrajinská strana vyjadrila svoju pripravenosť odovzdať 23 Rusov, ktorí sú v ukrajinských väzniciach za zločiny proti zvrchovanosti a územnej celistvosti Ukrajiny i za vojnové zločiny, výmenou za ukrajinských politických väzňov, ktorí sú držaní v ruských väzniciach. Teraz očakávame odpoveď ruskej strany na túto iniciatívu," informovala podpredsedníčka ukrajinského parlamentu Iryna Heraščenková, členka humanitárnej podskupiny trilaterálnej kontaktnej skupiny, ktorú tvoria zástupcovia Ruska, Ukrajiny a Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe.



Výmenu za Rusov navrhol koncom marca aj Mark Fejgin, ruský advokát ukrajinského novinára Romana Suščenka, ktorého zadržali a obvinili v Rusku zo špionáže. "Možná výmena Suščenka za ruských občanov, ktorí boli stíhaní na Ukrajine, by bolo riešením, ktoré by demonštrovalo záväzok najvyššieho vedenia k riešeniu problémov ukrajinských politických väzňov," uvádza Fejgin v liste adresovanom ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi.