Porošenko žiada o podporu neúspešných prodemokratických kandidátov

Obrátil sa tiež na dobrovoľníkov neúspešných kandidátov, aby pracovali pre Porošenkov tím.

Kyjev 1. apríla (TASR) - Volebný štáb prezidentského kandidáta Petra Porošenka vyzval kandidátov demokratických síl, ktorí sa nedostali do druhého kola prezidentských volieb, aby podporili demokratických a proeurópskych kandidátov". Informovala o tom v pondelok agentúra Interfax-Ukrajina.



Na brífingu v Kyjeve to v pondelok vyhlásil poslanec za Blok Petra Porošenka a člen jeho volebného štábu Maksim Savrasov.



Obrátil sa tiež na dobrovoľníkov neúspešných kandidátov, aby pracovali pre Porošenkov tím. "Pridajte sa a spolu zabezpečme spravodlivé voľby v druhom kole," vyhlásil Savrasov.



Samotný Porošenko v nedeľu po zatvorení volebných miestností vyhlásil, že od pondelka 1. apríla začína boj za svoje víťazstvo v druhom kole prezidentských volieb.



"Kandidátov, tvrdo stojacich na vlasteneckej, proukrajinskej platforme," tiež vyzval, aby sa zjednotili. Apeloval i na mladých voličov, ktorí tvoria jadro elektorátu jeho protikandidáta Volodymyra Zelenského, aby prešli do jeho tábora.



Prvé kolo prezidentských volieb na Ukrajine sa konalo 31. marca. O prezidentskú funkciu sa v nich uchádzalo 39 kandidátov. Do druhého kola postúpili Zelenskyj a Porošenko. Svoje právo voliť využilo 63,48 percenta voličov.