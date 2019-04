Porošenko žiada Ukrajincov o odpustenie a druhú šancu

V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov.

Kyjev 18. apríla (TASR) - Ukrajinský prezident Petro Porošenko požiadal vo štvrtok obyvateľov krajiny, aby mu odpustili za jeho chyby a dali mu druhú šancu, informovala agentúra AFP. Stalo sa tak tri dni pred rozhodujúcom kolom prezidentských volieb, v ktorých podľa prieskumov porazí Porošenka komik Volodymyr Zelenskyj.



"Opäť vás žiadam, aby ste mi odpustili... Žiadam o vašu podporu 21. apríla, aby som dokončil to, čo som začal, a aby sa nepremárnilo to, čo sa už urobilo," uviedol Porošenko vo videoposolstve.



V prvom kole prezidentských volieb, ktoré sa konalo 31. marca, nezískal ani jeden z 39 kandidátov podporu viac ako polovice zúčastnených voličov. Dvaja najúspešnejší kandidáti — Zelenskyj (získal 30,24 percenta hlasov) a Porošenko (15,95 percenta hlasov) — sa tak stretnú 21. apríla v druhom kole.



Ako informovala agentúra Reuters, podľa najnovšieho prieskumu verejnej mienky spoločnosti Rejting, zverejneného vo štvrtok, by Zelenskému odovzdalo svoj hlas 57,9 percenta respondentov. Súčasného prezidenta Petra Porošenka by podporilo 21,7 percenta opýtaných. Prieskum verejnej mienky sa uskutočnil od 12. do 16. apríla. Zúčastnilo sa na ňom 3000 respondentov zo všetkých častí krajiny okrem Ruskom anektovaného Krymu.