Guvernér Rosselló nebude viac kandidovať a odstupuje z vedenia strany

San Juan 22. júla (TASR) - Portorický guvernér Ricardo Rosselló v nedeľu oznámil, že sa už nebude uchádzať o ďalšie zvolenie do úradu a odstupuje z vedenia svojej strany. Zároveň však dodal, že v súčasnosti odchod z vedenia krajiny neplánuje. Rosselló to uviedol prostredníctvom krátkeho video vyhlásenia na Facebooku, píše agentúra AP.



Rosselló ďalej povedal, že sa teší na proces obžaloby, ktorého prvé kroky sa už v portorickom zákonodarstve uskutočnili.



Portorický guvernér Rosselló sa stal terčom mohutnej kritiky obyvateľstva po tom, ako v júli došlo k úniku textovej komunikácie na internete, v ktorej sa on i ďalší činitelia vyjadrovali obscénne, sexisticky a homofóbne o svojich politických oponentoch alebo iných osobách vrátane tamojšieho speváka Rickyho Martina.



Zverejnenie tejto komunikácie vyvolalo v krajine mohutné protesty obyvateľov, ktorí sa dožadovali rezignácie guvernéra Portorika, ktoré je nezačleneným územím Spojených štátov.



Nepokoje vypukli po tom, ako Centrum pre investigatívnu žurnalistiku (CIJ) zverejnilo 889 strán textovej komunikácie, ktorá prebiehala na šifrovanej webovej službe Telegram. Rosselló a ďalších 12 mužských členov jeho kabinetu tam očierňovali iných portorických činiteľov, politikov, umelcov a novinárov.