Ľudia protestovali proti guvernérovi po úniku obscénneho četu

Miami 16. júla (TASR) - Tisícky ľudí demonštrovali v pondelok za odstúpenie portorického guvernéra Ricarda Rossellóa po tom, ako došlo k úniku textovej komunikácie na internete, v ktorej sa on i ďalší činitelia vyjadrovali obscénne, sexisticky a homofóbne o svojich politických oponentoch alebo iných osobách vrátane tamojšieho speváka Rickyho Martina.



Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na miestne médiá. Portoriko je nezačlenené územie Spojených štátov.



Protesty sa konali už tretí deň v portorickej metropole San Juan. Polícia použila proti demonštrantom slzotvorný plyn. Zúčastnení obyvatelia takisto spochybnili Rossellóové počínanie pri riešení následkov hurikánu Maria z roku 2017 a finančnú krízu tejto ostrovnej krajiny.



"Požadujeme zatknutie jeho i jeho manželky - za krádež peňazí portorickému ľudu. Je načase, aby naše mesto zastavilo túto skorumpovanú vládu," uviedla pre miestne noviny Primera Hora jedna z demonštrantiek.



Rosselló v pondelok neskoro večer vydal vyhlásenie, v ktorom hovorí, že rešpektuje protestujúcich, ale výzvy na odstúpenie nebude akceptovať.



Nepokoje vypukli po tom, ako Centrum pre investigatívnu žurnalistiku (CIJ) v sobotu zverejnilo 889 strán textovej komunikácie, ktorá prebiehala na šifrovanej webovej službe Telegram. Rosselló a ďalších 12 mužských členov jeho kabinetu tam očierňovali iných portorických činiteľov, politikov, umelcov a novinárov.



"Je to absolútne odsúdeniahodné a ukazuje to netolerantný, arogantný, panovačný, homofóbny, sexistický a násilný charakter a osobnosť každého z nich. Nesmieme dovoliť, aby bolo naše Portoriko v rukách týchto takzvaných lídrov," napísal na sociálnej sieti Twitter populárny spevák Ricky Martin.