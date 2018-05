Portugalská fregata zachránila takmer 300 migrantov

Väčšinu migrantov tvorili občania Tuniska a iných arabských štátov.

Lisabon 25. mája (TASR) - Posádka fregaty portugalského námorníctva Francisco de Almeida zachránila v Stredozemnom mori v spolupráci s Frontexom 296 migrantov smerujúcich v troch člnoch do Talianska.



Medzi zachránenými je 33 žien a 84 detí vrátane troch novorodencov, vyplýva z piatkovej správy portugalského námorníctva.



Portugalci prepravili migrantov do prístavu v Pozzale na juhu Sicílie, kde ich odovzdali talianskym orgánom.



Väčšinu migrantov tvorili občania Tuniska a iných arabských štátov.



Portugalské námorníctvo bude na operácii Themis, ktorej cieľom je boj proti obchodníkom s ľuďmi a pašerákom, ako aj ochrana vonkajších hraníc Európskej únie, participovať do 5. júna.



Posádka spomínanej fregaty zachránila od konca marca už najmenej 800 migrantov - zväčša Tunisanov a občanov Pobrežia Slonoviny.