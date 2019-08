Portugalská vláda zaviedla pre štrajk dopravcov kvóty na pohonné hmoty

Keďže k pondelkovému štrajku sa pripojili aj niektorí dopravcovia z iných sektorov ekonomiky, očakáva sa aj nedostatok zásob čerstvých potravín.

Lisabon 12. augusta (TASR) - Portugalská vláda zaviedla v pondelok pre zákazníkov čerpacích staníc kvóty na benzín po tom, ako vodiči benzínových cisterien začali časovo neohraničený štrajk za vyššie mzdy. Informovala o tom agentúra AP.



Vláda zaviedla až do odvolania maximálny limit 25 litrov benzínu pre vodičov osobných vozidiel a 100 litrov pre vodičov nákladiakov.



Stredoľavá vláda, ktorá sa bude už v októbri uchádzať o priazeň voličov v parlamentných voľbách, núti dopravcov k dodržaniu minimálnych kvót zásobovania.



Úrady od vodičov vyžadujú, aby zachovali zásobovanie pohotovostných zložiek a letísk pohonnými hmotami na pôvodnej úrovni, pričom zásobovanie verejnej dopravy by malo zostať na úrovni 75 percent a čerpacích staníc na úrovni 50 percent.



Do obchodov by vodiči mali taktiež dopraviť všetky rýchlo sa kaziace potraviny a polovičné množstvo ostatných potravín.



Vláda už v tejto súvislosti avizovala, že ak dopravcovia nedodržia dané limity, pristúpi k zriedka používanej legislatíve, ktorá jej umožní prinútiť štrajkujúcich vodičov pracovať.



Vodiči požadujú, aby bola ich základná mesačná mzda do roku 2022 zvýšená zo súčasných 630 eur na 900 eur mesačne. Zamestnávatelia však tvrdia, že si nemôžu dovoliť na požiadavky odborov pristúpiť.