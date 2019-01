Portugalský parlament schválil zákon rozširujúci definíciu znásilnenia

V susednom Španielsku sa minulý rok konali protesty ohľadom prípadu ženy, ktorú napadli piati muži počas tradičného behu s býkmi v Pamplone v roku 2016.

Lisabon 11. januára (TASR) - Portugalský parlament v piatok jednomyseľne schválil nové znenie zákona, ktorý rozširuje definíciu znásilnenia. Podľa novelizovanej legislatívy zahŕňa definícia znásilnenia všetok sex bez súhlasu.



Portugalsko sa tak pridalo k siedmim členským krajinám EÚ, ktoré majú takúto širokú definíciu znásilnenia, informuje tlačová agentúra Reuters.



Zákonodarcovia a aktivisti v Portugalsku tvrdili, že zákon, ktorý si predtým vyžadoval, aby prokuratúra dokázala, že sexuálny útok obsahoval "násilie", nedokázal ochrániť osoby napadnuté v ich bezvedomí alebo donútené k sexu proti svojej vôli.



Úprava zákona si kladie za cieľ priblížiť portugalskú legislatívu k Istanbulskému dohovoru, medzinárodnej dohode o predchádzaní násiliu na ženách a boji proti nemu.



Istanbulský dohovor ratifikovala portugalská vláda v roku 2012 a v platnosti je tam od roku 2014, avšak kritici tvrdia, že úrady ho nedokázali plne zahrnúť do zákona.



Vlani v septembri súd v meste Porto rozhodol, že dvaja muži, ktorí mali sex s 26-ročnou ženou v stave bezvedomia, nie sú vinní zo znásilnenia, pretože incident bol "vzájomným zvádzaním".



V susednom Španielsku sa minulý rok konali protesty ohľadom prípadu ženy, ktorú napadli piati muži počas tradičného behu s býkmi v Pamplone v roku 2016. Muži, ktorí sa filmovali, ako ju odchytávajú a znásilňujú, boli obvinení z hromadného znásilnenia, avšak usvedčili ich iba z menej závažného prečinu, keďže sudcovia nedokázali predložiť dôkazy, že útok bol násilný.



Článok 36 Istanbulského dohovoru ukladá, že úrady by mali podniknúť všetky nevyhnutné opatrenia na to, aby zabezpečili, aby bol sex bez súhlasu vždy považovaný za zločin.



Portugalsko nasledovalo kroky Belgicka, Británie, Cypru, Írska, Islandu, Luxemburska a Nemecka; všetky tieto krajiny schválili legislatívu, ktorá za znásilnenie považuje akýkoľvek sex vykonaný bez súhlasu.



Podľa ľudskoprávnej organizácie Amnesty International sa jedna z desiatich žien v EÚ stretne po dosiahnutí veku 15 rokov s určitou formou sexuálneho násilia.



"Existujúce zákony o znásilnení nevyriešia všetko, ale ide o dôležitý krok smerom k zmene postojov a dosiahnutiu spravodlivosti, a to tým, že sa jasne stanoví, že sex bez súhlasu je znásilnenie a nemôže beztrestne pokračovať," uviedla Amnesty International na svojej webovej stránke.