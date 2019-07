Porucha s tankovaním spôsobila meškania letov na letisku v Amsterdame

K problémom na najväčšom holandskom letisku došlo počas rušnej letnej dovolenkovej sezóny.

Amsterdam 24. júla (TASR) - Meškania letov spôsobené problémami s tankovaním lietadiel postihli v stredu cestujúcich letiacich z vyťaženého amsterdamského letiska Schiphol, informovala agentúra AP.



Vedenie letiska pred niekoľkými hodinami oznámilo, že spoločnosť Aircraft Fuel Supply, ktorá dodáva palivo do lietadiel, má "poruchu v systéme. To znamená, že lietadlá aktuálne nemožno dotankovať, čo spôsobuje meškania". Spoločnosť sa podľa vyhlásenia snažila problém vyriešiť, "dosiaľ však nie je známe, ako dlho jej to potrvá".



V odletových halách či priamo v lietadlách medzičasom uviazli mnohí pasažieri. Vedenie letiska pritom ani do večerných hodín nevedelo, kedy sa vzniknutý problém podarí vyriešiť, a za nepríjemnosti sa cestujúcim i leteckým spoločnostiam ospravedlnilo.



K problémom na najväčšom holandskom letisku došlo počas rušnej letnej dovolenkovej sezóny. Zároveň nastali v čase horúčav, v deň, keď v krajine padol teplotný rekord 38,8 stupňa Celzia, ktorý meteorológovia namerali na leteckej základni Gilze-Rijen na juhu krajiny.