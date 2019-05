Poslanci ANO, ČSSD a KSČM sa zastali Ondráčka a jeho návštevy Donecka

Česko neuznáva existenciu DĽR a konanie Ondráčka tak ide proti oficiálnej politike vlády.

Praha 28. mája (TASR) - Českí poslanci z hnutia ANO, Českej strany strany sociálnodemokratickej (ČSSD) a Komunistickej strany Čiech a Moravy (KSČM) sa v utorok na zasadnutí Poslaneckej snemovne zastali Zdeňka Ondráčka (KSČM), keď sa odmietli dištancovať od jeho cesty do neuznanej separatistickej Doneckej ľudovej republiky (DĽR) na východe Ukrajiny z polovice mája. Ondráček tvrdí, že išlo o jeho súkromnú cestu, ale prijali ho tam s oficiálnymi poctami aj českou hymnou, pripomenul spravodajský portál Novinky.cz.



Česko neuznáva existenciu DĽR a konanie Ondráčka tak ide proti oficiálnej politike vlády. Jeho cestu a "oficiálne" prijatie už skôr odsúdil český minister zahraničných vecí Tomáš Petříček (ČSSD) s tým, že Ondráček robí Česku hanbu. Po utorkovom hlasovaní, keď sa časť poslancov z ČSSD odmietla od návštevy dištancovať, reagoval pre Novinky.cz slovami: "Neteší ma to a kolegov nechápem."



Šéf poslancov zo strany TOP 09 Miroslav Kalousek na utorkovej schôdzi Snemovne navrhol, aby sa dolná komora parlamentu od Ondráčkovej cesty dištancovala. Jeho návrh v hlasovaní neprešiel o jediný hlas. Poslanci vládnych politických síl - ANO a ČSSD - sa totiž väčšinou zdržali a komunisti hlasovali proti.



Kalousek povedal, že Ondráček na návšteve v neuznanej DĽR prijímal pocty oficiálnej štátnej návštevy od neexistujúceho štátu. "Poslanci ANO, ČSSD a KSČM sa od návštevy dištancovať nechceli. Aj to je informácia," komentoval výsledok hlasovania.



Na Twitteri sa 15. mája objavil videozáznam zachytávajúci predstaviteľa samozvanej DĽR Denisa Pušilina, ako na červenom koberci víta českého poslanca Ondráčka, po ktorého príchode znie česká hymna. Poslanec sa navyše priviezol v aute s českými vlajočkami.