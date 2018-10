Poslanci ČR budú debatovať o návrhu zákona, ktorý sa týka homosexuálov

Manželstvá osôb rovnakého pohlavia legalizovalo už množstvo európskych krajín, len nedávno Rakúsko, ale Česká republika by sa mohla stať prvým postkomunistickým členom EÚ, ktorá ich odsúhlasí.

Praha 31. októbra (TASR) - Dolná komora českého parlamentu má začať diskusiu o návrhu zákona, ktorý by zaručoval partnerom rovnakého pohlavia právo na manželstvo. V stredu o tom informovala tlačová agentúra AP.



Návrh zákona je z dielne skupiny zákonodarcov naprieč českým politickým spektrom. Podporuje ho aj koaličná stredoľavá vláda premiéra Andreja Babiša.



Návrhom legislatívy sa budú zákonodarcovia zaoberať na prebiehajúcej 20. schôdzi dolnej komory, Poslaneckej snemovne.



Manželstvá osôb rovnakého pohlavia legalizovalo už množstvo európskych krajín, len nedávno Rakúsko, ale Česká republika by sa mohla stať prvým postkomunistickým členom Európskej únie, ktorá ich odsúhlasí, napísala agentúra AP.



Český parlament v roku 2006 schválil zákon umožňujúci dvojiciam osôb rovnakého pohlavia žiť v oficiálne registrovanom partnerstve a majú teraz aj práva na dedenie majetku a zdravotnú starostlivosť, podobne ako manželské páry heterosexuálov. Tento zákon však nepovoľuje partnerom rovnakého pohlavia uzatvárať manželstvá a adoptovať si deti ako dvojica.



Portál Českej televízie v stredu upozornil, že zákonodarcovia budú v úvodnom kole prerokovávať až dve poslanecké, úplne protichodné novely na túto tému. Jedna by zaviedla spomínanú možnosť manželstva aj pre homosexuálne dvojice, ale druhá - dokonca ústavná - by naopak zakotvila manželstvo výlučne ako zväzok muža a ženy.