Poslanci EP kritizujú USA kvôli prisťahovalcom na hraniciach s Mexikom

Brusel/Štrasburg 18. júla (TASR) - Poslanci Európskeho parlamentu (EP) vyjadrili vo štvrtok v Štrasburgu hlboké znepokojenie nad porušovaním ľudských práv v Hongkongu, Rusku a na americko-mexickej hranici.



Hlavné odkazy europoslancov spočívajú v tom, že vláda Hongkongu musí stiahnuť kontroverzný návrh zákona o vydávaní, ktorý by mohol uľahčiť vydávanie občanov Hongkongu do Číny z politických dôvodov. Odkaz do Moskvy znie, že Rusko musí prepustiť nezákonne zadržaných ukrajinských väzňov a prestať prenasledovať environmentálnych aktivistov a do tretice je tu výzva pre vládu USA v súvislosti s praktikami oddeľovania rodín migrantov prekračujúce hranice z Mexika do Spojených štátov. EP žiada skoncovať s oddeľovaním rodín a Washington upozornil, že zadržaní musia mať prístup k vode, potravinám a prístreškom.



"Európsky parlament vyjadruje hlboké znepokojenie nad situáciou, v ktorej sa nachádzajú migranti a žiadatelia o azyl na hraniciach medzi USA a Mexikom, najmä pokiaľ ide o deti migrantov," uvádza sa v uznesení zákonodarného zboru EÚ. Europoslanci vyjadrili "hlboké znepokojenie" aj v súvislosti s otrasnými podmienkami v amerických zadržiavacích centrách, kde prisťahovalcom chýba primeraná zdravotná starostlivosť, dôstojné stravovanie a náležitá hygiena.



Rezolúcia EP, za ktorú hlasovalo 330 poslancov, 25 boli proti a 55 sa hlasovania zdržali, je prísna najmä v otázke rozdeľovania rodín prisťahovalcov, a ich zadržiavanie, čo "nikdy nie je v záujme dieťaťa". Poslanci vyzvali Washington, aby prestal oddeľovať rodiny a, ako vec naliehavého významu, aby znovu zjednotil všetky rodiny s deťmi, ktoré sú stále oddelené od svojich rodičov alebo opatrovníkov.



"Opatrenia na riadenie hraníc musia byť v súlade s medzinárodnými záväzkami USA v oblasti ľudských práv a nemali by byť založené na úzkych politikách zameraných na odhaľovanie, zadržiavanie a urýchlené deportovanie nelegálnych migrantov," uvádza sa tiež v rezolúcii europarlamentu. Poslanci vyzvali zodpovedné orgány v USA, aby okamžite zabezpečili, že všetci zadržaní na hraniciach budú mať prístup k základným právam, ako sú voda, potraviny a prístrešie.



"Spojené štáty učili svet, že život, sloboda a snaha o šťastie sú neodcudziteľné práva. Koncentračné tábory prezidenta Donalda Trumpa sú ďaleko od týchto vznešených ideálov," upozornila britská liberálna europoslankyňa Sheila Ritchieová.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)