Europoslanci žiadajú Tuska, aby sa téma migrácie vrátila na summity EÚ

Poslanci vyjadrili nádej, že premiéri a prezidenti sa na summitoch dokážu dohodnúť na zadefinovaní spoločnej pozície k migračnej politike EÚ.

Štrasburg 18. apríla (TASR) - Je načase, aby hlavy vlád a štátov členských krajín EÚ prijali rozhodnutie o citlivej otázke reformy migračnej politiky. Naznačili to v stredu poslanci Európskeho parlamentu (EP) v Štrasburgu počas debaty s predsedom Európskej rady Donaldom Tuskom a predsedom Európskej komisie Jeanom-Claudom Junckerom.



Tusk a Juncker v pléne europarlamentu zhodnotili výsledok marcového summitu EÚ v Bruseli. V následnej debate lídri politických skupín európskych zákonodarcov Tuskovi pripomenuli, že je potrebné, aby bol "migračný balík" opätovne zaradený do programu nadchádzajúcich summitov. Poslanci zároveň vyjadrili nádej, že premiéri a prezidenti sa na summitoch dokážu dohodnúť na zadefinovaní spoločnej pozície k migračnej politike EÚ.



Šéf frakcie liberálov a demokratov v EP (ALDE) Guy Verhofstadt pripomenul Tuskovi, že europarlament už má pozíciu k migračnému legislatívnemu balíku, chce o ňom rokovať, a známa a jasná je aj pozícia Európskej komisie. Chýba už len spoločná pozícia Rady (členských štátov), aby bolo možné prikročiť k "drastickej reforme migračnej politiky".



Ako ďalšie opatrenia, ktoré by mali byť na pracovnom stole budúcich summitov, europoslanci označili lepšiu ochranu vonkajších hraníc EÚ, zavádzanie národných kvót na prijímanie migrantov a zopakovanie myšlienky "Marshallovho plánu" EÚ pre Afriku.



Poslanci zároveň zdôraznili potrebu pokračovať v reforme eurozóny, dokončiť bankovú úniu, začleniť Európsky stabilizačný mechanizmus (ESM) do bežného fungovania Únie, čo by malo zabezpečiť dostatočnú fiškálnu kapacitu eurozóny (rozpočet), a tiež zaviesť mechanizmus na monitorovanie korupcie a právneho štátu v členských krajinách EÚ.



Niektorí poslanci EP požiadali Tuska, aby sa aj politická situácia v Maďarsku a Poľsku dostala do pracovnej agendy európskych lídrov v Bruseli. Verhofstadt pripomenul, že by sa tak malo stať hlavne pre porušovanie zásad právneho štátu a slobody médií.



Najbližší pravidelný summit EÚ sa bude konať v Bruseli koncom júna (28.-29.6.).



Spravodajca TASR Jaromír Novak