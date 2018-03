Poslanci nemeckej AfD navštívili Sýriu, stretli sa aj s veľkým muftim

Veľký mufti Hasún poslancov vyzval, aby v Nemecku hovorili pravdu o tom, aká je realita v Sýrii.

Berlín 6. marca (TASR) - Skupina nemeckých poslancov z pravicovo-populistickej Alternatívy pre Nemecko (AfD) navštívila sýrske hlavné mesto Damask, čím chcela poukázať na požiadavku tejto strany, aby sa sýrski utečenci žijúci v Nemecku vrátili do vlasti. Informovala o tom v utorok agentúra DPA.



Politici AfD zverejnili na sociálnych sieťach fotografie, ktoré okrem iného zachytávajú ich stretnutie so sýrskym veľkým muftim Ahmadom Badraddínom Hasúnom. Ten je podporovateľom sýrskeho vládneho režimu a v roku 2011 pohrozil, že jeho krajina v prípade intervencie Západu do tamojšieho diania vyšle do Európy i Ameriky samovražedných útočníkov.



Na ceste do Sýrie sa podľa zdrojov DPA zúčastnili poslanci nemeckého Spolkového snemu (Bundestag), ako aj ich kolegovia z krajinských zákonodarných zborov. O svojom zámere údajne vopred informovali stranícke vedenie.



Sýrska štátna tlačová agentúra SANA informovala v pondelok o stretnutí "nemeckej parlamentnej delegácie" s predsedom sýrskeho parlamentu Hammúdom Sabbághom, pričom stranu AfD nespomínala. Citovala poslanca krajinského snemu v Severnom Porýní-Vestfálsku Christiana Blexa ako vedúceho skupiny, podľa ktorého je cieľom návštevy získať lepší obraz o situácii v Sýrii.



Veľký mufti Hasún poslancov vyzval, aby v Nemecku hovorili pravdu o tom, aká je realita v Sýrii, dodala SANA s tým, že západné médiá sa snažia zavádzať verejnosť.



Členovia AfD v Bundestagu požadovali vlani v novembri, aby spolková vláda začala so sýrskym vedením vyjednávať o návrate utečencov. Poslanci iných strán následne vyčítali pravicovým populistom "cynizmus a pokrytectvo".



Väčšinu Sýrčanov, ktorí utiekli do Nemecka, tvoria odporcovia režimu sýrskeho prezidenta Bašára Asada, poznamenala DPA.