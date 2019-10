Poslanci o dohode o brexite v pondelok hlasovať nebudú

Londýn 21. októbra (TASR) - Predseda Dolnej snemovne britského parlamentu John Bercow neumožnil v pondelok poslancom hlasovať o novej dohode o brexite, ktorú s EÚ uzavrela vláda premiéra Borisa Johnsona. Informovala o tom BBC.



Vláda však napriek tomu pravdepodobne predloží parlamentu na hlasovane návrh vykonávacieho zákona o dohode, ktorým by sa dokument previedol do britského práva.



Britský premiér Boris Johnson poslal do Bruselu nepodpísaný list, v ktorom žiada o odklad konečného termínu brexitu, stanoveného na 31. októbra. Johnson tak urobil po tom, čo britský parlament zabrzdil cez víkend jeho pokus o presadenie novej "rozvodovej" dohody s EÚ a ešte o nej nehlasoval.