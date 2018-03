Poslanci pokarhali Kaczyňského za emotívny výpad v parlamente

Lídra PiS podľa vlastných slov rozhodnutie poslancov neprekvapilo, keďže v uvedenom výbore majú väčšinu zástupcovia opozície.

Varšava 28. februára (TASR) - Šéf poľskej vládnucej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslaw Kaczyňski dostal v stredu pokarhanie od parlamentného výboru pre etiku. Poslanci ho napomenuli za vlaňajší emotívny výpad v parlamente, v rámci ktorého obvinil opozičných politikov z vraždy svojho brata Lecha Kaczyňského. Tento bývalý poľský prezident zahynul v roku 2010 pri havárii lietadla.



Lídra PiS podľa vlastných slov rozhodnutie poslancov neprekvapilo, keďže v uvedenom výbore majú väčšinu zástupcovia opozície. Vyjadril presvedčenie, že ide o súčasť "brutálneho útoku", ktorý voči nemu vedie poľská opozícia.



Predmetné vyjadrenie Jaroslawa Kaczkyňského zaznelo vlani v júli počas vyhrotenej rozpravy o kontroverznej reforme poľského súdnictva. Jeden z poslancov opozičnej Občianskej platformy vyhlásil, že by k takémuto zásahu do poľskej justície nikdy nedošlo, ak by ešte žil Lech Kaczyňski, ktorý mal v porovnaní s Jaroslawom miernejšiu povahu.



"Neotierajte si svoje vierolomné ksichty o meno môjho zosnulého brata. Vy ste ho zničili, vy ste ho zavraždili, vy darebáci," vyhlásil vtedy šéf PiS na adresu opozičných poslancov.



Lech Kaczyňski, jeho manželka a ďalších 94 osôb zahynulo v apríli 2010 pri havárii poľského lietadla pri západoruskom meste Smolensk. Tragédiu vyšetrovali komisie poľských aj ruských odborníkov a obe sa zhodli na tom, že šlo o nešťastie, ktoré bolo zapríčinené chybou posádky lietadla. Poľská komisia vinu čiastočne pripisovala aj pracovníkom ruského centra letovej kontroly.



Jaroslaw Kaczyňski týmto záverom neverí a preto inicioval obnovenie vyšetrovania príčin pádu lietadla. Vyjadruje pritom podozrenie, že by spoluzodpovednosť za haváriu mohla niesť opozičná Občianska platforma a jej niekdajší líder Donald Tusk.