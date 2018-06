Poslanci pri hlasovaní o zákone o brexite podporili Mayovej vládu

Dvojdňová debata o zmenách v zákone o vystúpení Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré schválila Snemovňa lordov, sa v stredu v dolnej parlamentnej komore skončila bez väčšieho neúspechu pre vládu.

Londýn 14. júna (TASR) - Britská premiérka Theresa Mayová unikla v parlamente obávaným porážkam v spore okolo postupu krajiny pri tzv. brexite. Dvojdňová debata o zmenách v zákone o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie, ktoré schválila Snemovňa lordov, sa v stredu v dolnej parlamentnej komore skončila bez väčšieho neúspechu pre vládu.



Pri viacerých hlasovaniach poslanci večer zamietli pozmeňovacie návrhy, podľa ktorých by Británia mala zostať v colnej únii s EÚ, ako aj plány udržať krajinu na európskom spoločnom trhu, informuje agentúra DPA.



Hlasovania však súčasne jasne ukázali, že Mayová nemôže v každom prípade rátať s väčšinou, pokiaľ ide o jej stratégiu brexitu. Podľa správ britských médií hlasovalo 14 poslancov z radov jej konzervatívcov za členstvo Británie vo vnútornom trhu EÚ, čo by teoreticky spolu s hlasmi opozície stačilo na porážku vlády. Samotná opozícia je však v tejto otázke nejednotná. Hlasovanie o colnej únii s EÚ dopadlo pomerne tesne - za bolo 298 a proti 325 poslancov.



Návrh zákona v znení prijatom Dolnou snemovňou sa teraz vráti lordom do hornej komory parlamentu.