Poslanci vyzvali Zemana, aby zachovával režim utajovaných informácií

Český prezident minulý týždeň s odvolaním sa na Vojenské spravodajstvo povedal, že v ČR sa v malom množstve vyrábala a testovala nervovoparalytická látka A230, ktorú označil za novičok.

Praha 10. mája (TASR) - Domáci českí odborníci nevyrobili novičok v zložení, ktorým bol v Británii otrávený bývalý dvojitý ruský agent Sergej Skripaľ a jeho dcéra Julija. Komisii českej Poslaneckej snemovne pre kontrolu Vojenského spravodajstva to vo štvrtok povedal jeho šéf Jan Beroun. Potvrdil tiež, že podobné látky vznikajú v Česku len cestou laboratórnej mikrosyntézy na výskumné a ochranné účely, a to sa podľa medzinárodných zmlúv nepokladá za ich výrobu. Komisia zároveň vyzvala prezidenta Miloša Zemana, aby dodržiaval utajovaný režim spravodajských informácií, napísal portál Českej televízie (ČT).



Zeman minulý týždeň s odvolaním sa na Vojenské spravodajstvo povedal, že v ČR sa v malom množstve vyrábala a testovala nervovoparalytická látka A230, ktorú označil za novičok. Civilná kontrarozviedka BIS však dospela k záveru, že A230 nie je novičok. Prezident nato zareagoval slovami, že rozviedky poskytli vo svojej správe rozdielne informácie.



Podľa predsedu komisie pre kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva Víta Rakušana (hnutie STAN) však správy BIS a Vojenského spravodajstva neboli v rozpore. Rakušan na tlačovej konferencii po zasadnutí komisie uviedol, že už je čas začať sa opierať o fakty a nespochybňovať postoj Českej republiky aj v očiach spojencov z NATO.



"Je aj namieste nespochybňovať prácu našich spravodajských služieb, pretože z nášho pohľadu sa rozhodne nedopustili žiadnej chyby," dodal Rakušan, ktorého citoval portál ČT.



Komisia preto vo vyhlásení vyzvala prezidenta Zemana, aby zachovával utajovaný režim spravodajských informácií "a v prípade nejasností konzultoval danú záležitosť najprv s vládou a s českými tajnými službami".



"Ľudia z Vojenského spravodajstva by boli veľmi radi, keby sa už táto kauza, ktorú pokladajú skôr za pseudokauzu, jednoducho skončila. Potrebujú pokoj, aby sa mohli zaoberať mnohými témami, ktoré môžu byť reálnym rizikom pre Českú republiku do budúcnosti. Ani im neprospieva, že sú stále v nejakom mediálnom záujme," povedal predseda komisie Rakušan.



Novičkom sa zaoberal i zahraničný výbor Poslaneckej snemovne a takisto dospel k záveru, že na území Česka sa nikdy nevyrábala ani neskladovala žiadna látky typu novičok.



Zemanovo vyhlásenie z minulého týždňa využilo Rusko ako dôkaz, ktorý vyvracia obvinenie britských vyšetrovateľov, že za útokom na Skripaľa stojí Moskva. Prezidenta za jeho výroky kritizovala väčšina českých parlamentných strán s tým, že pomohol ruskej propagande, pripomenul portál ČT.