Poslanci zbavili opozičného lídra Guaidóa poslaneckej imunity

Caracas 3. apríla (TASR) - Opozičného lídra a samozvaného prezidenta Venezuely Juana Guaidóa zbavili v utorok poslaneckej imunity. Tento krok môže umožniť jeho stíhanie, píše agentúra AP.



"Toto nie je perzekúcia," povedal Guaidó pred hlasovaním. "Je to inkvizícia."



Členovia provládneho Ústavodarného zhromaždenia zasadali deň po tom, ako spojenec prezidenta Nicolása Madura a sudca najvyššieho súdu Maikel Moreno vyzval zákonodarný zbor, aby Guaidóa zbavil imunity. Hlasovanie dopadlo jednohlasne.



Moreno uviedol, že Guaidó by mal byť stíhaný za porušenie zákazu opustiť krajinu. Vláda prezidenta Nicolása Madura ho tiež obviňuje z podnecovania násilia v súvislosti s pouličnými protestmi a z toho, že protiprávne prijal peniaze zo zahraničia.



Šéf Ústavodarného zhromaždenia a predseda Zjednotenej socialistickej strany Venezuely (PSUV) Diosdado Cabello obvinil opozíciu, že naivne vyzýva na zahraničnú inváziu a podnecuje k občianskej vojne.



Na to, aby bola poslancovi odobraná imunita, musí byť obvinený zákonodarca predbežne vypočutý na najvyššom súde. Tento krok musí schváliť aj Národné zhromaždenie. Ani jedna podmienka však v Guaidóovom prípade nebola splnená, poznamenala AP.



Guaidó predtým v utorok rozpustil najvyšší súd a Ústavodarné zhromaždenie ako nelegitímne, a naďalej vyzýva Madura, aby odstúpil.



Venezuelská vláda zakázala Guaidóovi vykonávať verejnú funkciu najbližších 15 rokov. O zákaze rozhodol minulý týždeň Najvyšší kontrolný úrad Venezuely.