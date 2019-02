Poslancov čaká otázka Matovičovho mandátu, hlasovať v stredu nebudú

Do pléna prišli dva návrhy, jeden z dielne nezaradeného poslanca R. Vašečku a druhý od ĽSNS. Oba majú za cieľ zakázať bezdôvodné potraty a ponechávajú možnosť výnimiek, keď by bolo možné ich vykonať.

Bratislava 6. februára (TASR) - Pokračujúcou rozpravou o sprísnení potratovej politiky sa začal šiesty rokovací deň 40. schôdze Národnej rady (NR) SR.



V stredu čakajú poslancov ďalšie návrhy vrátane otázky zbavenia mandátu lídra OĽaNO Igora Matoviča za to, že v rozpore so zákonom o konflikte záujmov opakovane nepozastavil svoju živnosť. Aby Matovič o mandát prišiel, muselo by za to hlasovať aspoň 90 poslancov.



Na programe schôdze majú aj voľbu kandidátov na ústavných sudcov a ďalšie voľby do rád, konkrétne do Rady RTVS, Rady TASR a Rady ÚPN. Tieto voľby však majú prísť na rad až vo štvrtok (7. 2.).