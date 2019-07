POSPREJOVALI KARLOV MOST: Sprejeri z Nemecka dostali podmienečný trest

Sprejeri vo veku 23 a 30 rokov, ktorí pôvodne pricestovali do Prahy na koncert, prišli z cely predbežného zadržania s eskortou, ale von odišli bez pút. S novinármi sa odmietli rozprávať.

Praha 18. júla (TASR) - Obvodný súd pre Prahu 1 potrestal vo štvrtok podmienkou dvoch sprejerov z Nemecka, ktorí počmárali vzácnu historickú a kultúrnu pamiatku Karlov most. Súd rozhodoval v skrátenom konaní na neverejnom pojednávaní. Páchatelia musia navyše zaplatiť každý po 100.000 korún a boli okamžite na päť rokov vyhostení z Českej republiky. Musia tiež uhradiť spôsobenú škodu. Informácie priniesol portál Novinky.cz.



Sprejeri vo veku 23 a 30 rokov, ktorí pôvodne pricestovali do Prahy na koncert, prišli z cely predbežného zadržania s eskortou, ale von odišli bez pút. S novinármi sa odmietli rozprávať.



Sudkyňa Pavla Hájková uviedla, že obaja nemeckí turisti prejavili ľútosť a prijali trest. Podľa svojich slov si neboli vedomí, že poškodzujú takú významnú kultúrnu pamiatku. V čase spáchania trestného činu boli takisto pod vplyvnom alkoholu.



Česko musia opustiť do piatkovej polnoci (19. júla) a sľúbili, že tak urobia.



Štátny zástupca (prokurátor) Jan Lelek vyhlásil, že tresty zodpovedajú jeho návrhu.



Sprejeri vyčíňali na Karlovom moste v noci na utorok (16. júla). Na pilier medzi Kampou a ulicou U Lužického semináře na pražskej Malej Strane nasprejovali nápis s rozmermi 5 metrov krát 2,2 metra.



Vandalský čin ohlásil na tiesňovej linke svedok, ktorý videl, ako sú už muži pri konci sprejovania nápisu. O chvíľu ich zadržali strážnici, páchatelia sa nepokúsili o útek. Keďže poškodili kultúrnu pamiatku, hrozil im prísnejší trest, až tri roky väzenia.



Na odstránenie načmáraného nápisu je potrebný reštaurátorský zámer schválený pamiatkarmi, ktorý stanoví metódu odstránenia nápisu - takú, aby sa nenarušil kameň. O odstránení by sa malo rozhodnúť v priebehu niekoľkých dní, pretože nápis tam musí byť čo najkratší čas.



Podobný trest dostal v roku 2017 aj 48-ročný sprejer, ktorý počmáral sochu svätého Františka na Karlovom moste. Súd ho na tri roky vyhostil z Česka. Navyše mu trestným príkazom uložil polročnú podmienku a náhradu škody vo výške 15.000 korún, pripomenuli Novinky.cz.