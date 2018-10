Účasť bavorskej polície na hraničných kontrolách je vraj protiústavná

Konštatuje sa to v znaleckom posudku, ktorý si dali vypracovať poslanci strany zelených v Spolkovom sneme.

Mníchov 22. októbra (TASR) - Zapojenie bavorskej krajinskej polície do kontrol na hraniciach s Rakúskom je protiústavné. Podľa pondelňajšieho vydania denníka Süddeutsche Zeitung (SZ) sa to konštatuje v znaleckom posudku, ktorý si dali vypracovať poslanci strany zelených v Spolkovom sneme.



Šéfka poslaneckého klubu zelených Katrin Göringová-Eckardtová preto napísala bavorskému ministrovi vnútra Horstovi Seehoferovi list, v ktorom ho vyzýva, aby ukončil spoluprácu Spolkovej polície (Bundespolizei) s bavorskou pohraničnou políciou, ktorá bola zriadená v rozpore s ústavou.



Spolková polícia vykonáva od jesene 2015 kontroly na troch hraničných priechodoch medzi Bavorskom a Rakúskom, hoci to je v rozpore so Schengenskou dohodou. V auguste 2018 bavorská vláda opätovne zriadila bavorskú pohraničnú políciu, ktorá sa na týchto kontrolách tiež podieľa.



Ústavní právnici Thorsten Kingreen a Sophie Schönbergerová však podľa SZ tvrdia, že uvedená prax je protiústavná. "Zriadenie bavorskej pohraničnej polície s úlohami a právomocami, ktoré sú jej pridelené súbežne so Spolkovou políciou, podkopáva rozdelenie kompetencií spolkových orgánov v oblasti ochrany hraníc," píše sa v posudku vypracovanom oboma právnikmi.



Nezávislá "pohraničná polícia" bola v Bavorsku zriadená vyhláškou v roku 1945, neskôr ju však rozpustili. V roku 2008 získala bavorská krajinská polícia kompetencie na "kontrolu cezhraničnej dopravy", ale len leteckej. Bavorská vláda však tento rok zákonom rozšírila právomoci krajinskej polície, ktorej umožnila aj kontrolu cezhraničnej dopravy.